Doya Doya Moda All Star 23 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 30. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 30. Bölüm 23 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda, heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yarışmada eğlence dolu anlar ekrana geliyor. Moda konusunda birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem moda konusunda bilgi sahibi olduğu hem de keyifli vakit geçirdiği yarışma hafta içi hergün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Uğurkan Erez, Uğur Eker ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadın haftanın hergünü farklı konseptlerdeki kombinleri ile podyumda yer alıyor. Tarzlarını kanıtlamak ve jüriden yüksek puan almak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar arasında gerilimli dolu anlar ekrana geliyor. Programda haftanın birincisi olan isim cuma günleri yapılan final ile açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışması tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 22 Nisan Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından Doya Doya Moda dün yine eğlence dolu bölümü ile ekrana geldi. Haftanın finalinin yaklaştığı 22 nisan programında heyecan zirveye çıktı. Bu hafta ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılardan 22 nisan günü birinci olan isim ise merak edildi.

Doya Doya Moda programının dün ekrana gelen bölümünde jüriden 20 tam puan alan Betül günün birincisi oldu. Su 19 puan ile onu takip ederken, Birben ve Emel ise 16 puanı paylaştı. 9 puan alan Rümeysa, günü son sırada tamamladı.

Doya Doya Moda Programı 23 Nisan Puan Durumu Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. Programda 23 nisan puan durumu ve haftanın birincisi olan isim henüz belli olmadı. Yarışma bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.