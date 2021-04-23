Zuhal Topal'la Sofrada 590. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 590. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenlerden beğeni toplayan yarışma üçüncü sezonu ile ekrana geliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen programda birbirinden iddialı yarışmacılar yeteneklerini sergiliyor. Her hafta birinci olacak ismin merakla beklendiği programda kimi zaman kahkaha dolu kimi zaman gerilimli dakikalar ekrana geliyor. Sevilen yemek yarışması hafta içi hergün saat 16.00’da yayınlanıyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen programda her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak yarışıyor. Gelinlerin mutfaktaki yeteneklerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise Zuhal Topal ile beraber tadım ve puanlama yapıyor. Gelinler kendi seçtikleri menüleri en iyi şekilde sunmak için kıyasıya rekabet ederken, kaynanalar da kendi gelinlerinin birinci yapmaya çalışıyor. İlgi ile takip edilen yarışmada her cuma birinci olan isim açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 22 Nisan Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Zuhal Topal’la Sofrada dün yine rekabet ve eğlence dolu bölümü ile ekrana geldi. Heyecanın zirveye çıktığı son bölümde kaynanalar arasında gerilimli dakikalar yaşandı. Programın sıkı takipçileri 22 nisan günü yarışan ismi ve aldığı puanlar merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen bölümünde Özde Azgan ve kaynanası Ayşe Azgan yarıştı. Eğlence dolu günde kıyasıya mücadele eden ikili, aldığı puan ile şaşkınlık yarattı. Kaynanalardan birçok eleştiri alan Özge hanım günü 28 puan ile tamamladı.

Zuhal Topal’la Sofrada 23 Nisan Puan Durumu Belli Mi, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada programı bugün haftanın finali ile ekrana gelecek. 23 nisan yarışmacısının kim olduğu ve aldığı puanlar ise henüz belli olmadı. Program bugün saat 16.00’da heyecan dolu final bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlanacak.