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- 23 Nis 2021 - 16:17

Kırmızı Oda Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Dizi sektörüne ilk girdiği andan beri seyircilerin büyük beğenisini ve ilgisini toplayan Kırmızı Oda 28. Bölüm ile sizlere nefes kesen bir yayın keyfi sunuyoruz. Kırmızı Oda son bölüm izle, Kırmızı Oda 34. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak sizde çok sevilen Kırmızı Oda dizisini reklamsız bir şekilde izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Kırmızı Oda 34. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Kırmızı oda dizisi psikolojik derinlikli hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geldiği yapımda bir kliniğe gelen hastaların yaşadıkları anlatılıyor. Kırmızı Oda her hafta cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kırmızı Oda Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Akıncı geçen hafta 33. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen Akıncı dizisinin son bölümünde Nihal ve Zafer hikayelerinin eksik kısımlarını tamamlamaya başlarken, Vahit ise Doktor hanıma kendi hikayesini anlatmaya başlar. Kırmızı Oda dizisinin son bölümünde Esra Ronabar, Yiğit Özşener, Erkan Petekaya ve Uğur Yücel konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nihal, Zafer ile nasıl evlendiklerini anlatır. Zafer’i ilk gördüğü an aşık olduğunu anlatan Nihal, Zafer’in beklenmedik evlilik teklifinden de bahseder. Zafer ise başka bir kadına aşık olduğunu, babasının baskıları nedeni ile Nihal ile evlenmek zorunda kaldığını itiraf eder. İkisinin evliliklerinin başlangıcından farklı bahsetmesi Doktor hanımı şaşırtır. Doktor hanımın diğer hastası Delikanlı Sadi ise, Cemre’nin ölümünden sonra yaşadıklarını anlatmaya devam eder. Abdullah ve arkadaşlarından intikam almak istediklerini anlatan Sadi, Miço ile beraber yaptıkları planı anlatır. Doktor hanımın diğer hastası ile Vahit olur. Vahit babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlatırken, küçük yaşta annesi ile beraber yaşadıkları travmaları da açmaya başlar.

Kırmızı Oda Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ekrana gelen duygu yüklü bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin 34. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Nihal’in gerçekleri itiraf etmeye başlaması dikkat çekerken, Delikanlı Sadi ise yaşadıklarından sonra yeni hayatına nasıl başladığını anlatır. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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23 Nis 2021 - 16:17 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri

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