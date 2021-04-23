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- 23 Nis 2021 - 16:26

Akıncı Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı bu akşam ATV ekranlarında olacak. Akıncı 17. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 17. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Akıncı Dizisi 17. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun başarılı yapımları arasında yer alan Akıncı dizisi, heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın yer aldığı yapımda bir süper kahraman hikayesi anlatılıyor. İstanbul’u korumak için mücadele eden bir kahramanın aksiyonlarının ekrana geldiği dizi cuma akşamları saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Akıncı Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu bölümleri ile beğeni toplayan yapımın son bölümünde Fatih acı bir gerçekle yüz yüze kalırken, Nergis ise annesi ile ilgili gerçeklerin arkasından gitmeye devam eder. Akıncı dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Akıcı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Fatih Beyza’nın ölümü ile ilgili acı gerçekle karşı karşıya gelir. Beyza’yı öldürenler ile Acı Getirenler’in aynı kişiler olduğunu anlar. Nergis ise peşine düştüğü araştırma ile ortaya çıkar gerçek karşısında şok yaşar. Yıllar önce öldüğünü sandığı annesinin yaşadığını öğrenir. Bu olay karşısında çok sarsılır ancak gerçeklerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Bu olayın arkasında ne olduğunu öğrenmek için ise Cevdet’i bulmak zorundadır ve harekete geçer. Acı Getirenler ise yaptıkları planlarını aynen uygulamaya devam ederler. Şehrin yeraltını tamamen ele geçirmeyi başarırlar. Şimdi ise sıradaki tehlikeli planları için harekete geçerler. Türkiye’yi çok zor duruma sokacak hain planlarını başlatırlar. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardır. Akıncı artık geri dönmüştür ve onlara engel olmak için her şeyi yapacaktır.

Akıncı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Akıncı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin 17. bölüm fragmanı ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Akıncı ve Acı Getirenler arasındaki mücadele izleyenlerin dikkatini çekti. Akıncının zor duruma düşeceği ve heyecan dolu anların ekrana geleceği yeni bölüm bugün saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

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23 Nis 2021 - 16:26 - Dizi Fragmanları

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