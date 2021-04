Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun başarılı yapımları arasında yer alan Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı yapımda sırlarla dolu hayatları olan Kadir ve Ayliz’in tutku dolu aşkları anlatılıyor. Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Seni Çok Bekledim cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Seni Çok Bekledim Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Seni Çok Bekledim geçen hafta 12. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın geçen hafta ekrana gelen bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ayliz’in kendi gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kaldığı son bölümde Kadir ve Cemal arasında ise ipler iyice gerilir. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ayliz yaşadığı acıların altında ezilmeye başlar. Aile ve geçmişi ile ilgili büyük sırları öğrenir. Annesi ile yaşadığı yüzleşmenin ardından perişan hale gelir. Onu en çok üzen durum ise her şeyi öğrenmesine rağmen Erol’a kardeşim diye sarılamamaktır. Bu sırada Sibel her şeyi göze alır ve gemileri yakmaya karar verir. Sibel’in fitili ateşlemesi ile ortalık yeniden karışmaya başlar. Cemal yaşananların ardından çok zor duruma düşer ve kendisinin sebep olduğu her şey için Kadir’i suçlamaya başlar. Kadir her seferinde Cemal’e katil olduğunu hatırlatır. İkisi arasındaki ipler tamamen gerilir. Selo evde yaşanan her şeye rağmen Eren ailesinin yanında olur. Ancak acı gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.

Seni Çok Bekledim Dizisi 13. Fragmanı Yayınlandı Mı?

Seni Çok Bekledim dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizi bu akşam 13. bölümü ile ekrana gelecek. Seni Çok Bekledim bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.