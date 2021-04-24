Kuzey Yıldızı 61. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuzey Yıldızı 61. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Show TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Kuzey Yıldızı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda Kuzey ve Yıldız’ın macera dolu aşk hikayesi anlatılıyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin rol aldığı yapım cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı Dizisi 60. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı geçen hafta 60. bölümü ile ekrana geldi. Kuzey ve Yıldız’ın Ramazan bahanesi ile aileleri barıştırmaya çalıştığı son bölümde, Güney bebeğin kaçırılması ekrana damgasını vurdu. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Kuzey Yıldızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde hastanede yaşanan zorlu günlerin ardından Kuzey ve Yıldız’ın hayatı normale döner. Bebeklerinin de sağlıklı olduğu bu süreçte evlerde de Ramazan heyecanı başlamıştır. Aşıkların hayatlarındaki tek sorun ise ailelerinin anlaşamamasıdır. Yıldız Kadıoğulları ile Mollaoğullarını barıştırmak için bir Ramazan sofrası kurup herkesi buluşturmayı ve barıştırmayı hedefler. Yaşanan kötü olayların ardından hep beraber, keyifli bir yemek yemek isteyen aileler de bu teklifi kabul eder. İftar sofrasındaki buluşmada eğlenceli anlar yaşandığı gibi aileler arasında gerilimli dakikalar da yaşanır. Yıldız kendi mutluluğunu herkese yaşatır ve çok güzel bir akşam geçirirler. Ancak Yıldız ve Kuzey’i şimdi daha büyük bir tehlike beklemektedir. İftar yemeğinin ardından aileler evlerine dağılır. Kuzey ve Yıldız da bebekleri ile beraber uykuya dalarlar. Herkes uyurken maskeli bir adam Güney bebeği kaçırır.

Kuzey Yıldızı Dizisi 61. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Yıldız oğlunun yokluğu ile yıkılırken, Kuzey ise bebeklerinin bulmak için harekete geçer. Kuzey Yıldızı dizisi eğlence ve macera dolu yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.