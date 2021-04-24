Gönül Dağı Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 25. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun başarılı yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. İlgi ile takip edilen yapımda bir bozkır kasabasında yaşayan amcaoğullarının macera dolu hayatları anlatılıyor. Başrollerinde Berk Altan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı yapım her hafta cumartesi akşamı saat 20.00’da ekrana geliyor.

Gönül Dağı Dizisi 24. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı geçen hafta 24. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Taner ve Dilek’in söz gecesinde beklenmedik bir sürpriz yaşanırken, Gedelli kasabasına ise Ramazan tüm coşkusu ile gelir. Gönül Dağı son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Taner’in söz gecesinde başına beklenmedik bir olay gelir. Taner ve amcaoğulları rehin alınırlar. Amcaoğullarından kimsenin haber alamaması hem Dilek’i hem de amcaoğullarının ailelerini şok endişelendirir. Taner ise söze yetişemediği için üzülmektedir. Bu esnada sürpriz bir isim onlara yardım eder. Fikret’in çocuklarının almak için açtığı velayet davasının ilk mahkemesi görülür. Sefer ve Zahide mahkemeye beraber giderler. Zahide çocuklarını ondan almalarından çok korkar. Ancak mahkemede beklenmedik bir gelişme yaşanır. Bu olayların içinde Gedelli kasabasında Ramazan ayı tüm coşkusu ile başlamıştır. Ramazan şenliklerinin düzenlenmesi için Muammer ve Hüseyin görev alırlar. Ancak ikili işin altından kalkamaz ve ihale amcaoğullarına kalır. Taner ve amcaoğulları kasabalıyı mutlu etmek için, harika bir şenlik düzenleyecektir ve hazırlıklara başlarlar.

Gönül Dağı Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gönül Dağı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda Sefer ve Zahide yüzleşmesi devam ederken, Dilek ve Taner ise mutluluklarının tadını çıkartır. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.