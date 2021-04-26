Survivor 2021 Tek Parça 25 Nisan 2021 Cumartesi 77. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor 2021 76. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor Türkiye heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının dokunulmazlık, ödül ve sembol oyunları ile kıyasıya rekabet ettiği yarışmanın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Survivor Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00’da TV8 ekranlarında yeni bölümleri ile yayınlanıyor.

Survivor Türkiye 22 Nisanda Neler Yaşandı, Ödül Oyununu Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor 22 nisan günü son bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yarışmanın son bölümünde ödül oyunu ve Anlat Bakalım oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı son bölümde Çağrı Atakan’ın yarışmadan diskalifiye edilmesi ekrana damga vurdu. Survivor son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Survivor Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler ilk olarak ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde kazanan takımın mercimek çorbası, paçanga böreği, et sote, makarna ve dondurmalı pastadan oluşan yemek menüsü kazanacağı açıklandı. Kazanan takıma ayrıca bir mağazadan 5 bin liralık hediye çeki de verileceği açıklandı. Ödül oyununda Batuhan’ın hamleleri ile ünlüler takımı kazanan oldu. Ünlüler takımı iki hafta üst üste tüm ödül oyunlarını kazanmış oldu. Keyifli anların ekrana geldiği Anlat Bakalım oyununda ise ödül peynirli milyon böreği olarak açıklandı. Yarışmacıların eğlenceli anlarının ekrana geldiği bu oyunun kazananı ise gönüllüler takımı oldu. Oyunların ardından ada konseyini toplayan Acun Ilıcalı Çağrı Atakan’ın diskalifiye olduğunu açıkladı. Çağrı Atakan’ın yarışmada devam ederse kalıcı sağlık sorunları yaşayacak olmasından kaynaklı elendiği açıklandı.

Survivor 24 Nisan Tanıtımı Yayınladı Mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Survivor Türkiye programının ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından programın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen programda bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. İlk eleme adayının belli olacağı yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.