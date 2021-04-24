Tozkoparan İskender 20. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender 20. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tozkoparan İskender dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Ekranların başarılı çocuk dizisinde küçük yaşına rağmen olağanüstü güçleri olan İskender’in maceraları anlatılıyor. İskender ve dostlarının kötülükle verdikleri eğlenceli mücadelenin ekrana geldiği yapım her hafta pazar akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 19. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Duygu ve Tayfun’un aileleri ile ilgili yaşadıkları kriz çözülürken, İskender’in süper güçlerini kaybetmesi ise izleyenleri şaşırttı. Diz son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Giovanni, Duygu ve Tayfun’un ailesi ile arasının bozulmasına Mavi Ay’ın neden olduğu ile ilgili bir dedikodu yayar. Bu dedikoduyu duyan Kasırga büyük bir şaşkınlık yaşar ve dedikoduyu kimin çıkardığını bulmaya karar verir. Tayfun ve Duygu ise Mavi Ay hakkında ortaya atılan bu yalana inanmak istemez. Sonuçta aileleri ile aralarını Mavi Ay düzeltmiştir. Ama yine de içlerine bir kurt düşer. Bu sırada herkesi ilgilendiren daha önemli bir sorun ortaya çıkar. İskender ağır bir saksıyı kaldırmayı dener ancak başarılı olamaz. Mavi Ay İskender’in süper güçlerini kaybetmesi karşısında çok şaşırır. Bu sorunu çözmek için her yolu denerler ancak başarılı olamazlar. Yaklaşan okçuluk turnuvası da endişeyi arttırır. Turnuva günü geldiğinde herkes İskender’in özel güçleri olmadan yapacağı atışı beklemeye başlar.

Tozkoparan İskender Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm heyecanı başladı. Dizinin bu hafta yayınlanacak 20. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında İskender’in kaçırılması herkesi çok korkutur. Arkadaşlar ve ailesi onu ararken, İskender ise ölüm ile karşı karşıya kalır. Dizi merakla beklenen 20. bölümü ile yarın akşam saat 17.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanacak.