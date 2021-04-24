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- 24 Nis 2021 - 12:33

Kardeşlerim 10. Bölüm Full İzle! 24 Nisan 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 10. bölüm full izleme linkine ve 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Kardeşlerim 10. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun başarılı yapımlarından Kardeşlerim, dram dolu hikayesi ve çarpıcı senaryosu ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünde bu yana ilgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Celil Nalçakan ve Halil Özgür Sarı yer alıyor. İlgi ile takip edilen dizi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kardeşlerim Dizisi 9. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim geçen hafta 9. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde kardeşler ortaya çıkan yeni sorunlar karşısında İstanbul’u terk etmeye karar verir. Akif ise Berk’i kurtarmanın peşindedir. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde yaşananların üzerine Orhan’ın hastaneye kaldırılması herkesi çok üzer. Kardeşler amcalarına bir şey olmasından çok korkarlar. Orhan’ın durumunun belirsiz olması Şengül’ü de çok üzer. Kocasını kaybetme tehlikesi yaşayan Şengül, yaşananlardan dolayı kardeşleri suçlar ve onları evden korkar. Amcaları Orhan için endişeli olan kardeşler üzerine bir de evsiz kalırlar. Yaşananlar hepsine ağır gelmeye başlamıştır. Asiye’nin önerisi ile İstanbul’u terk etmeye karar verirler. Kadir için Melisa’dan ayrılmak her ne kadar zor olsa da kardeşleri için bunu yapması gerekir. Bu sırada Doruk ise Asiye’ye olan hislerinin itiraf eder. Ancak kardeşler her şeyi geride bırakıp gitmek konusunda kararlıdır. Bu esnada Berk ise gözaltına alınır. Akif Berk’i kurtarmak için kardeşlerle anlaşmak ister. Ancak Kadir’in onu dinlemeyeceğinden emindir. Bu yüzden Ömer ile konuşmak ister. Ömer’in vereceği karar kardeşlerin hayatı için belirleyici olurken, İstanbul’dan ayrılma vakitleri de gelir.

Kardeşlerim Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kardeşlerim dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ömer’in Akif Bey’in yanında yer alması kardeşleri çok üzer. Asiye ve Doruk yakınlaşmasının da dikkat çektiği yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

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24 Nis 2021 - 12:33 - Dizi Fragmanları

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