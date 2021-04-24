Savaşçı Dizisi 102. Bölüm Full İzle! 24 Nisan Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Savaşçı Dizisi 102. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Beşinci sezonu ile FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Savaşçı dizisi aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen dizide efsane Kılıç Timinin mücadeleleri anlatılıyor. Dizi her hafta pazar günleri saat 20.00’da FOX TV’de yayınlanıyor.

Savaşçı Dizisi 101. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı geçen hafta 101. bölümü ile ekrana geldi. Merakla takip edilen dizinin son bölümünde Albay Oktay Göktürk ile ilgili iddialar Kılıç Tim’ini harekete geçirir. Bu şüphe ile yeni bir operasyon başlatan Kılıç Timi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Savaşçı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde gizli bir görev için yurt dışında olduğu bilinen Albay Oktay Göktürk ile ilgili şüpheli bir istihbarat gelir. Albay Oktay Göktürk’ün bir suikast gerçekleştirdiği ile ilgili istihbarat tüm karargahı harekete geçirir. Aşbay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt bu iddiaların doğru olmadığına inanırlar. Olayla ilgili yeni bilgilerin gelmesi ile beraber Albay Oktay Göktürk’ün suçlu olma ihtimali de artmaya başlar. Bu sırada Kopuz Albay yeni bir istihbarat daha alır ve Kılıç Timini harekete geçirir. Haydar Yüzbaşı’nın kontrolünde başlayan operasyonda beklenmedik gelişmeler yaşanır. Haydar Yüzbaşı fark ettiği bir ayrıntı ile işlerin seyrinin düşündüklerinden daha farklı olduğunu anlar. Bu gelişme ile Kılıç Timi büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır.

Savaşçı Dizisi 102. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Savaşçı dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizinin 102. bölüm fragmanı ekrana geldi. Yeni bölüm fragmanında Albay Oktay Göktürk’ün suçlu olduğu kesinleşirken, Kılıç Timi onu yakalamak için harekete geçer. Yüzbaşı Haydar’ın verdiği aksiyon dolu mücadelenin de dikkat çektiği son fragmanın ardından yapımın merakla beklenen yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.