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- 26 Nis 2021 - 09:43

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme farklı gündemi ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bugün 179. bölümü ile ekranlarda olacak. İşte detaylar...

Emre Okur
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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 26 Nisan Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının ilgiliyle izlenen ve toplumda yaşanan dramlara ışık tutan programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni haftanın ilk programı ile yine izleyiciler ile buluşacak. Şimdiye kadar gizlenmiş, geride kalmış ve konuşulmaktan uzak durulan konular üzerinde bu olayları açıklığa kavuşturan programda yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Deneyimli gazeteci ve sunucu kimliği ile tanınan Didem Arslan Yılmaz tarafından sunulan programda mağdurlar ve suçlular bir araya getirilerek yüzleşmeleri sağlanıyor. Her hafta içi 15.15’te Show TV ekranlarında olan programda gündeme gelenler, izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 23 Nisan’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Toplumun en gizli taraflarının ekranlara taşındığı ve mağdurların çözüm bulmayı bekledikleri programın 23 Nisan’da yayınlanan son bölümünde izleyicileri yine çok şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Musa Çiftçi’nin kaybolması üzerine gelişmeler ele alındı. Çiftçi’nin kaybolması üzerine konuşmayı kabul etmiş olan gizli tanık hem Yılmaz hem de komşularına yönelik olarak ağır ithamlarda bulundu. Bu ithamlar ise stüdyoda gerginlik dolu anların yaşanmasına neden oldu. 48 gündür kendisinden haber alınmayan Çiftçi’nin oğlu da yine babasını uzun zamandır görmediğini ve kayboluşu ile birlikte yaşamının alt üst olduğundan bahsetti. Geçen bölümde ekranlara taşınan gizli kapı bilgiler de yine bu bölümde de uzun uzun konuşuldu. Diğer yandan sahte damat Kaan Üstündağ’ın kardeşi olan kişi de ilk kez kameralar önüne çıktı. Bunun sonrasında yayın ihbar olarak kabul edilerek emniyet güçlerinin harekete geçmesi sağlandı. Kastamonu emniyeti hemen programda yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçti. Emniyet güçleri Dilek Hanım’ı alıkoydular ve iddia edilen Burhan Bey’e ait olan adreslere yönelik de baskınlar yapıldı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 26 Nisan Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların ilgiliye takip edilen ve toplumun dram yönlerini açığa çıkarmaya çalışan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yeni haftadaki ilk bölümünde yine çok konuşulacak konular ekrana taşınacak. İlgi ile takip edilmekte olan programda geçen haftadan kalan gelişmelerin üzerine gidilecek. Çarpıcı gelişmeler ile program saat 15.15’te Show TV ekranlarında olacak.

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26 Nis 2021 - 09:43 - Dizi Fragmanları

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