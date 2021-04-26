Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda 26 Nisan 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağı programları arasında modayı yakından takip etmek isteyenlerin ilgiyle takip ettikleri Doya Doya Moda All Star programı 26 Nisan günü saat 13.00’da izleyici ile buluşacak. Yine ilgi çekici bölümü ile ekranlara gelecek olan TV8 ekranlarının sevilen programında yaşanacak gelişmeler izleyenleri ekran başına toplayacak. Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile takip edilen programda moda konusunda önemli konular ele alınıyor ve düzenlenen yarışmalar da ilgi çekiyor. Her hafta kimin birinci olacağı da yarışmalar sonucunda büyük bir merak ile bekleniyor. Yarışmaya katılacak olan adaylar arasında ise kıyasıya bir rekabet sürerken, programda espriler de hiç eksik olmuyor.

Doya Doya Moda All Star 23 Nisan Puan Durumu Nasıl, Gün Birincisi Kim Oldu?

Büyük beden ve kilolu 7 kadının moda konusunda birincilik yarışı verdiği programın geçen hafta yayınlanan son bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri olduğu programda en son bölümde yarışmacılar Çocukluk Hayalimi Gerçekleştiriyorum konsepti ile podyuma çıktılar. Hafta boyunca performanslarını göstererek jüriden yüksek puanlar almak için çabalayan isimler son bölümde emeklerinin karşılıklarını aldılar. Geçen haftanın son bölümünde puanlar toplandı ve yarışmanın hafta birincisi de belli oldu. Haftanın en yüksek puanını elde eden ve kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu. Yarışmadan elenen isim ise Rümeysa oldu. Bu zamana kadar yarışmada en iyi performansı gösteren kadınlardan oluşan Doya Doya Moda All Star’daki yarışmacılar kıyasıya rekabet etmeyi sürdürüyorlar. Rümeysa’nın yarışmadan elenmesinde ise duygu dolu anlar yaşandı.

Doya Doya Moda All Star 26 Nisan Puan Durumu Belli Oldu mu?

Doya Doya Moda All Star 26 Nisan puan durumu bugünkü bölüm sonunda belli olacak. Yarışmacılar, bugüne özel olarak benimsenecek olan konsept kapsamında moda tasarımlarını ortaya çıkarmak isteyecekler ve jürinin beğenisine sunacaklar. Jüri ise tasarımları değerlendirirken aynı zamanda günümüz moda anlayışına yönelik bilgiler de verecek. Merakla beklenen yarışma bugün TV8 ekranlarında saat 13.00’da ekranlara gelecek.