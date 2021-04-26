Çukur 4. Sezon 34. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Çukur 4. Sezon 34. Bölüm tek parça youtube izle!

Çukur 4.Sezon 34. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Kendisine özgü izleyici kitlesi ile Show TV ekranlarının en çok sevilen ve yakında final bölümü ile veda etmeye hazırlanan Çukur dizisinin yeni bölümü izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Aksiyon ve maceranın her bölümde devam ettiği dizide final bölümü yaklaştıkça olaylar da daha karmaşık bir hal almaya başlıyor. Dördüncü sezonu ile yayın hayatına devam eden dizinin her bölümünde izleyicileri şok eden gelişmeler yaşanıyor. Bölümleri ile yankı uyandırmaya devam eden dizi sosyal medyada gündem oluşturmaya devam ederken en çok konuşulanlar arasına da girmeyi başarıyor. Bugün saat 20.00’de yeni bölümü ile Show TV ekranlarında olacak dizi yine adından çok söz ettirecek.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu ve Damla Sönmez gibi isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölümünde aksiyon ve heyecan hız kesmeden devam edecek. Koçovalı ailesinin başına gelenlerin hepten bir tür çıkmaza dönüştüğü dizide, final yaklaşırken heyecan da en üst düzeyde yaşanıyor.

Çukur Dizisi 4. Sezon 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde heyecan dolu anlar yine hiç eksik olmamıştı. Amcanın gücünü azaltmak için hareket etmiş olan Yamaç, öncelikle Vartolu’nun şaşırtıcı oyunları ile birlikte neye uğradığını şaşırmıştı. Yamaç’ın bunların farkına varması ve tekrardan toparlanması ise çok uzun zaman almıştı. Diğer yandan Efsun ile Sultan arasında yaşanan gerilim de devam etmiş ve hatta daha üst boyuta taşınmıştı. Yamaç ve Efsun’un gündeme alacakları bir bilgi ise her şeyin baştan aşağıya değişmesine neden olmuştu. Karaca’nın ölümünün gizlenmeye çalışılması için uğraş veren Amca ise Karaca’nın kendiliğinden gitmiş olduğuna yönelik iddiaları ile aileyi ikna etmeye çalışmıştı. Ancak aile ise bu duruma hiç inanmış gözükmemişti. Bunun yanında oynadığı son koz ile zafere ulaştığını düşünen Kulkan ile hiç beklemediği bir düşman ile karşı karşıya gelmişti.

Çukur Dizisi 4. Sezon 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merakla beklenen yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Çukur’un yeni bölümünde yaşanacaklar merakla beklenirken, tüm soru işaretleri bu akşam saat 20.00’de Show TV ekranlarında çözüme kavuşacaklar.