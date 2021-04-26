Maraşlı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi son bölüm tek parça youtube izle!

Maraşlı 15. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarında yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Maraşlı dizisi sevenleri ile yeni bölümleri ile buluşuyor. Her hafta heyecan dolu bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamayı başaran dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise merak ediliyor. Her pazartesi saat 20.00’de ATV ekranlarında olan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar izleyicileri yine ekran başına toplamış olacak.

Burak Deniz ve Alina Boz gibi ünlü oyuncuların başrolünde oldukları dizide Kerem Atabeyoğlu ve Rojda Demirer gibi oyuncular da kadroda bulunuyor. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan dizide eski bir asker olan Maraşlı’nın başına gelenler anlatılıyor. İntikam yolunda Mahur ile karşılaşmasının anlatıldığı dizi heyecan dolu senaryosu ile dikkat çekiyor.

Maraşlı Dizisi 14. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgiliyle takip edilen dizinin son bölümünde yine heyecan dolu anlar ekranlara yansımıştı. İyice köşeye sıkıştığını hisseden Behram son nakliyesini de yaparak ülkeden kaçmayı planlamıştı. Bu esnada Hilal ise Maraşlı’ya bilgiler vermiş ve son nakliye yapılmadan önce Behram’ın mutlaka yakalanması gerektiğinden bahsetmişti. Bunun üzerine hemen Behram’ın peşine düşen Maraşlı da onu yakalayabilmek için çok geniş çaplı büyük bir operasyon düzenlemişti. Ancak Maraşlı’nın Behram’ı engelleme planı başka bir aksaklık ile karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan yurtdışına gitmeden önce Mahur da Maraşlı ile görüşmek istemişti. Şimdiye kadar hiç olmadığı şekilde sevgi ve romantizm dolu bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur da birbirlerine olan aşklarını itiraf etmişlerdi. Duygu dolu anların yaşandığı sahnelerde izleyiciler gözyaşlarını tutamadılar. Aşk itirafı sonrasında her şey daha da zor hale girdiğinden Mahur, Maraşlı’yı geride bırakarak ailesi ile birlikte kaçma konusunda derin düşüncelere dalmıştı. Aksine Maraşlı’ya yurtdışına kaçma planını açıklamakta zorluk çekmiş ve ikilinin arasında yine duygu dolu anlar yaşanmıştı.

Maraşlı 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Maraşlı, Behram’ın izini sürmeye devam ederken bu sefer Behram’ın bir karşı hamlesi ile karşılaşarak zora girecektir. Mahur ise aşk itirafı sonrasında yurtdışına gitme planını açıklama sonrasında Maraşlı’nın söyleyeceklerini merak etmektedir.