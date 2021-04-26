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- 26 Nis 2021 - 12:29

Kağıt Ev dizisi 2. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Kağıt Ev 2. bölüm tek parça youtube izle!

Ekranların yeni ve iddialı yapımı Kağıt Ev bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Kağıt Ev 2. bölüm kesintisiz izleme linkine ve fragmanına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Kağıt Ev 2. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni dizisi Kağıt Ev, ilk bölümü ile büyük merak uyandırmayı başarmıştı. Bir süredir ekrana gelen tanıtımları ile büyük ilgi uyandıran dizinin ilk bölümü izleyiciler tarafından beğenilmiş ve sosyal medyada da gündem olmuştu. İlk bölümü ile merak edilen diziler arasına giren yapım yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. 03 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve Şenol Sönmez’in de yönetmenliğini yaptığı dizisi bu akşam yayınlanacak ikinci bölümü ile yine çok konuşulacak.

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş'ın paylaşmış olduğu dizi ilk bölümü ile izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Hem konusu hem de deneyimli oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor.

Kağıt Ev 1. Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin geçen hafta ekranlara gelen ilk bölümünde Fırtına ailesi izleyicilere tanıtıldı. Aile, üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak bir yanlış anlaşılma sonucunda hayatları alt üst olmuştu. Ceza Hukuku profesörü olan Cihan Fırtına, Suçlu Peşinde isimli programın sunucusu olan Azra İnce’nin cazibesine kapılmış ve eşini ilk kez aldatmıştır. Başarılı bir avukat olan Aylin ise 3 çocuğu ve işi arasında bu ihanetin henüz farkında değildir. Ancak bu durum 16 yaşında olan kızları Cemre’nin dikkatinden kaçmamıştı. Cemre şüphelerinde haklı olsa da şüphelendiği kişi yanlış olur. Babasının, ailenin yardımcısı olan Gülsüm’ün kızı İnci ile ilişki yaşadığını düşünür. Babasının ders verdiği üniversitede öğrenci olan İnci, Cemre’nin desteği ile okuyan ve sevgi dolu bir kızdır. İki genç kızın arasında çıkan tartışmada ise İnci hayatını kaybedecektir.

Bunun üzerine Fırtına ailesi büyük bir trajedi yaşamış ve bu durumun ortaya çıkıp çıkmaması üzerine mücadele vermeye başlamıştır. Evlerinde işlenen cinayet yüzünden zor durumda kalan karı kocanın hikayesi izleyicilerde büyük merak uyandırmıştı.

Kağıt Ev 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Fırtına ailesinin içine düştüğü zor durum izleyicilere aktarılacak. Merakla beklenen yeni bölüm saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

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26 Nis 2021 - 12:29 - Dizi Fragmanları

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