Hekimoğlu Dizisi 47. Bölüm Full İzle Kanal D! 27 Nisan 2021 Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Hekimoğlu Dizisi 47. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile birlikte yayın hayatına Kanal D ekranlarında devam eden ve sağlık çalışanlarının yaşamına farklı bir bakış getiren Hekimoğlu dizisi yeni bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamaya yardımcı oluyor. Dünyaca ünlü bir doktor haline gelen ve hastalarına karşı farklı yaklaşımı ile dikkat çeken Ateş ve ekibinin yaşadıklarının anlatıldığı dizi, merakla takip ediliyor. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Okan Yalabık gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin her bölümü zorlu vakaları ekranlara getiriyor. Hastane vakalarının yanında Ateş’in özel yaşamına da odaklanan dizinin yeni bölümü de merakla bekleniyor.

Hekimoğlu Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Merakla takip edilen ve her bölümünde yeni gelişmeler ile izleyicilerin şaşırtmasına neden olan Hekimoğlu’nun geçen hafta yayınlanan en son bölümünde yine önemli gelişmeler yaşanmıştı. Ergenlik sürecinin en üst noktasında bulunan ve ailesine büyük zorluklar çıkaran aksi ancak çok zeki olan, lise öğrencisi Naci Kurşun’un satranç oyununda çok yetenekli olduğu anlaşılmıştı. İzleyiciler Naci’nin davranışlarını önce hoş karşılamasalar da daha sonra Naci’nin çok yetenekli olduğunu anlamışlardı. Satranç turnuvasında rakibini yenmesine karşılık bir anda beklenmedik bir şey yapan Naci, rakibinin kafasına sert bir cisimle vurmuştur. Kendisi de aynı zamanda çok korkutucu baş ağrıları ile uğraşmaktadır. Hastaneye kaldırılmış olan Naci başta annesi olmak üzere herkesi bezdirmişken bu esnada Hekimoğlu’nun dikkatini çekmişti.

Diğer yandan dizide istifa etmiş olan Mehmet Ali’nin yeni iş görüşmeleri de ekrana gelmişti. Mehmet Ali içten içe ise bu duruma düşmesine neden olarak Hekimoğlu’nu suçlamaya devam etmektedir. Bu durum ise Orhan ve İpek’in birbirlerinden şüphelenmesine neden olmuştu. Hem Naci hem de Mehmet Ali ile uğraşan Hekimoğlu çok zor anlar yaşamıştı. Naci’nin dilinden konuşmaya başlayan Hekimoğlu ise ona önemli bir katkı sunmuştu.

Hekimoğlu Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümüne yönelik fragman yayınlandı. En son bölümde yaşananların devam edeceği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar ise merak konusu ediliyor. Merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşacak.