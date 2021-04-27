Baraj Dizisi 37. Bölüm Full İzle Fox TV! 27 Nisan Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 37. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj, heyecan dolu bölümler sayesinde izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. İlginç konusu ve başarılı oyuncuları ile ilgi çekmeyi sürdüren dizinin son bölümlerinde yaşanacaklar merak konusu ediliyor. Her Salı akşamı saat 20.00’de FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi, izleyicileri ilginç kurgusu ile birlikte ekrana kilitliyor. Başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün gibi oyuncuların yer aldığı dizinin her bölümünde yaşanacaklar izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Baraj Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin en son yayınlanan bölümünde Nehir ile Nazım arasında yaşanan yanlış anlaşılmalar gündem oluşturmuştu. Nehir henüz Nazım ile arasındaki yanlış anlaşılmayı düzeltmeden attığı adımlar yüzünden kendisini büyük bir tehlike içinde bulmuştu. Nazım ise Nehir’i bulmak için hiç düşünmediği kimseler ile ittifak yapmak zorunda kalmıştı. Bu kapsamda Tarık ve Bahar ile işbirliği yapan Nazım, Nehir’in peşine düşmüştü. Nazım ve Tarık için ise bir araya gelmeleri hiç kolay olmamıştı çünkü aralarındaki düşmanlığı bırakmak oldukça zor olmuştu.

Ancak söz konusu Nehir olduğu için Tarık ve Nazım aralarındaki anlaşmazlığı bırakmışlar ve işbirliği yaparak Nehir’in peşine düşmüşlerdi. Bu durum ise izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Diğer yandan Zahra ve İbrahim ise Halit’ten kurtulma planları yapmaya başlamıştı. Yaptıkları planın ise ne kadar tehlikeli olabileceğini ancak planı hayata geçirdiklerinde fark etmişlerdi. Bu durum ise Halit’ten kurtulmak için oyunun başlangıcını oluşturmuştu. Ancak Halit ise Zahra’nın başkasına aşık olduğunu öğrendiğinden beri zaten İbrahim için hiç iyi şeyler düşünmemekte ve yaptığı eylemler ile İbrahim’i çok zor durumda bırakmaktadır. İbrahim de karşı hamlede bulunmuştu.

Baraj Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Geçen hafta heyecan dolu bir bölüm ile izleyiciler ile buluşan Baraj dizisinde yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. Son bölümde yaşanacakların nelere yol açacağı ise bu akşam yayınlanacak olacak yeni bölüm ile açıklığa kavuşacak. Yeni bölümde Nehir’in izinde giden Tarık ve Nazım arasındaki yakınlık dikkat çekecek. İbrahim ve Zahra ise Halit’ten farklı bir karşılık alacaklar.