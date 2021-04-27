Sefirin Kızı Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 27 Nisan 2021 Sefirin Kızı 50. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 50. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Diziyle ilgili yaşanan gelişmeler yüzünden sürekli gündemde olan Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak. İlk bölümden bu yana ilgiyle takip edilen dizide daha önceden başrol oyuncuları değişmiş, bu yüzden de senaryo değişikliğine gidilmişti. Heyecan dolu yeni bölümünde yine duygusal anlar izleyicilere farklı bir izleme keyfi sunacak. Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in başrollerinde oynadığı dizide yakın zamanda meydana gelmiş olan senaryo değişikliği sonucunda dizi farklı bir hikaye üzerinden ilerliyor. Sancar ve Mavi arasında yaşananlar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Sefirin Kızı Dizisi 49. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan sevilen dizi Sefirin Kızı’nda geçen hafta yayınlanan bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Sancar’ın büyük bir aile olmaya yönelik yaşadığı mutluluk izleyicilerin duygu dolu anların yaşamasına neden oldu. Sancar, büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşarken Mavi ve Melek için de Mavi’nin çabaları sonucunda konağın kapıları tekrar açılmıştı. Fakat Halise ise bu duruma karşı çıkmış, kapıları açmak istememişti. Halise’nin sertliği ise izleyiciler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Diğer yandan Sedat ve Güven de Halise üzerinde kurdukları baskıyı daha da arttırmıştı.

Konakta hepten bir gergin havanın yaşanmasına neden olan bu baskının yanında Gülsiye de tanık olduğu karşısında Halise’den şüphe duymaya başlamıştı. Ancak duymuş olduğu şüphe çok korkunç yerlere kadar varabilmişti. Halise ise bu esnada vicdanı ile evladını tekrar yitirme korkusu ile yüzleşmek zorunda kalmıştı. Elvan da bu esnada yeni öğrenmiş olduklarını bir taraftan sindirmeye çalışırken peşi sıra tüm hayatını değiştirecek olan kararlar vermeye mecbur kalmıştı. Aklı ve kalbi arasında kalan Elvan, Bora ve Yahya’nın hamleleri sayesinde ise iyice zor duruma düşmüştü. Sancar ise kalbinde oluşan şüphelerden kurtulup tüm ailesine sahip çıkmak istemiş ancak Mavi’nin aldığı karar ile büyük bir sınama yaşamıştı.

Sefirin Kızı Dizisi 50. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Mavi ve Sancar’ın yeni bölümde yaşayacakları merakla beklenirken diziye yönelik yeni bölüm fragmanı da yayınladı. Konakta bu sefer hiç beklenmedik olayların yaşanacağı yeni bölüm saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.