Kuruluş Osman Dizisi 56. Bölüm Full İzle! Gelinim Mutfakta 28 Nisan 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 56. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının merakla takip edilen Kuruluş Osman son bölümü ile saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam eden dizide yaşanan son gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Tarihsel kurgusu ile Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğunu izleyicilere aktaran dizinin son bölümü yine büyük gelişmelere sahne olacak ve izleyicileri ekran başında tutmayı başaracak.

Kuruluş Osman Dizisi 55. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecan ve aksiyon dolu dizinin en son yayınlanan bölümünde önemli gelişmeler yaşanmıştı. Nikola’nın Söğüt’e yönelik olarak yapmak istediği baskın boşa çıkmış ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına da Osman Bey çıkmıştı. Bu hamle ise uç bölgesinde dengeleri tekrar değiştirmişti. Moğolların da artan baskısı daha farklı gelişmelere neden olmuştu. Baskı yüzünden ağır vergiler koymuş olan Yarhisar Tekfuru’nun acımasız uygulamaları Yarhisar halkının da Osman Bey’e sığınmasına neden olmuştu. Togay ise sığınmacıları geri göndermek istemiş, Osman ise bu duruma karşı çıkmıştı. Bu durum aynı zamanda Bizans ve Moğol ittifakının da yeniden kurulmasına yol açmıştı.

Osman’a karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine girmesine neden olan Togay ise Kayı Obasına karşı büyük bir hamle planlamıştı. Bu savaşta özellikle Osman Bey’in yanında yer bulmaya çalışan Malhun Hatun da babası Umur Bey ile karşı karşıya gelmişti.

Osman ise Nikola’ya karşı çıkmış olduğu savaş alanında büyük mücadele vermek için hazırlanmıştı. Özellikle yeni bölüme bırakılan pek çok soru işareti akıllarda kalmıştı. Osman’ın yeni kurulan güçlü Moğol ve Bizans ittifakına karşı hangi hamleleri ele alacağı merakla bekleniyor. Osman’a destek olmak isteyen Malhun Hatun ise şaşırtıcı bir hareket yaparak yeni bir oyunun kurulmasına neden olabilecek.

Kuruluş Osman Dizisi 56. Bölüm Fragmanı Yayınladı mı?

Merakla beklenen yeni bölüme dair fragman yayınlandı. Osman’ın büyük mücadele içerisine gireceği bu yeni bölümde aynı zamanda Kayı obasından güçlü bir devletin ortaya çıkmasının ilk işaretleri de ekrana yansımış olacak. Nikola’nın yeni bir hamlesi ise çok konuşulacak. Dizi saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.