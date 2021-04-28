Benim Adım Melek Dizisi 63. Bölüm Full İzle! Benim Adım Melek 28 Nisan 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek 63. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu kapsamında TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Benim Adım Melek dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekran başına toplamaya devam ediyor. Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin başrollerinde yer aldığı dizinin dram ve neşe dolu hikayesi, bir annenin çocukları için verdiği mücadeleye odaklanıyor. Her Çarşamba saat 20.00’de izleyiciler ile buluşan dizinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor.

Benim Adım Melek Dizisi 62. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen dizisi Benim Adım Melek’in en son yayınlanan bölümünde izleyiciler yine duygu dolu anlar yaşamıştı. İlgi ile takip edilen dizinin en son bölümünde yaşananlar hem hüzün hem de neşe yaratmıştı. Alpay’a bir türlü ulaşamadığını anlayan Funda, Adana’da daha fazla durma gereği duymamıştı. Buradan da tekrar Antep’e dönme kararı almıştı. Alpay ise bu esnada yurtdışına kaçacağı günün gelmesini beklemişti. Bu esnada ise Funda’nın geri dönüş yaptığının haberini alan Kerem ise babasını bulmak için harekete geçmişti. Funda ile aralarında tartışma çıkması sonrasında ise konağa dönmek zorunda kalan Kerem’i ise polis gözaltına almıştı. Gözaltında olan Kerem ise zor zamanlar yaşamıştı.

Melek ve Halil ise bir taraftan Alpay’ın izini sürmeye devam etmektedir. Halil’in yaşanan tüm gelişmelerde ise Kenan’ın parmağı olduğu düşüncesi ağır basmıştır. Fakat Halil kimseyi bu düşüncelerinden ötürü ikna edememişti. Bu durumda da başkalarını ikna etmeyi bırakarak Kenan’ın peşine kendisi düşme kararı vermişti. Alpay’ı sakladığına emin olan Halil ise Kenan’ın evine zamansız bir baskın yapar. Ancak Alpay’ı burada bulamamıştı. Gözleri önünde ise oğlu gözaltına alınmış olan Melek ise tüm bu yaşananlardan büyük bir darbe almıştı. Kerem’in Funda’nın bebeğine zarar vermek istediğini öğrendiğinde de yine dram yüklü anlar yaşanmıştı. Ömer ise bir taraftan tayin işlerini durdurmaya çalışmıştı.

Benim Adım Melek Dizisi 63. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Geçen hafta ekrana gelen en son bölümü ile izleyicilerde büyük merak uyandıran dizinin yeni bölümüne yönelik fragman yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.