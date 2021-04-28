Sadakatsiz Dizisi 27. Bölüm Full İzle! Sadakatsiz 27 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Sadakatsiz 27. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en çok konuşulan ve iddialı yapımları arasında bulunan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Heyecan ve gerilim dolu bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplayan dizinin yeni bölümlerinde yaşanacaklar ise merak ediliyor. İlk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan ve heyecan dolu kurgusu ile dikkat çeken dizinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk rol alıyorlar. Aldatılmış olan bir kadının intikam hikayesini işleyen dizi her Çarşamba saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor. Dizinin aslında geçen hafta 27’nci bölümü yayınlanması gerekirken dizide yaşanan sağlık sorunları yüzünden yayınlanmayan bölüm bu hafta ekranlara taşınmış olacak.

Sadakatsiz Dizisi 26. Bölümünde Neler Yaşandı?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz’in en son bölümünde heyecan dolu sahneler ekrana taşındı. En son yayınlanan bölümde Derin’in başına gelmiş olanların arkasındaki neden ortaya çıktı. Asya’nın kaçırılmış olması ise büyük şaşkınlığa neden olmuştu. Derin’in nerede olduğuna dair herhangi bir iz bulamayan Volkan bu durum yüzünden büyük sorunlar yaşamıştı. Son olarak Didem’in bir şeyler bileceğinden şüphelenmesi ile birlikte yanına Selçuk’u da alarak Didem ile konuşmaya gitmişti. Bu esnada ise tüm yaşanan gelişmelerin Derin’in bir oyunu olduğunu fark etmişti. Volkan da öğrendiklerini anlatmak için Asya’nın yanına gitmişti. Cavidan ve Asya ise birliktedir. Volkan ise tüm yaşananların bir oyun olduğuna inanıyor olsa da Derin’i aramayı sürdürmektedir. Bu esnada Derin de Asya’nın eski hastası olan Faruk ve eşi Nazan’ın yanında, bir çiftlik evinde kalmaktadır.

Kendisini Asya’nın bir tür koruyucu meleği gibi görmekte olan Faruk, Asya’yı korumak için Derin’i kaçırmış ve bir çiftlik evine saklamıştır. Bu sırada da Selçuk annesinin yanına gitmiş ve hiç ummadığı bir tablo ile karşılaşmıştı. Annesi ölünce Selçuk çok büyük üzüntü yaşadı. İzleyiciler de bu sahnede göz yaşlarını tutamadılar.

Sadakatsiz Dizisi 27. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümüne yönelik fragman yayınlandı. Derin’i aramaya devam eden Volkan’ın onu bulup bulmayacağının merak edildiği dizi bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.