Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 41. Bölüm Full İzle! Doğduğun Ev Kaderindir 28 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Doğduğun Ev Kaderindir 41. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok takip edilen dizileri arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile heyecan yaratmaya devam edecek. Yeni bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam eden dizinin bugün yayınlanacak son bölümünde yine çok önemli olaylar yaşanacak. Demet Özdemir ve Engin Öztürk’ün başrollerinde oynadığı, gerçek bir yaşam hikayesinin anlatıldığı dizi bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.

Doğduğun Eve Kaderindir Dizisi 40. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgiyle takip edilen dizinin en son ekrana gelen bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Zeynep ve Nermin lokantada otururken Tarık ve Nesrin peşi sıra lavaboya kalkmıştı. Daha sonra Barış da arkalarından gitmişti. Burada ise yakınlaşma yaşamışlardı. Barış ise lavaboya girdiğinde Tarık’ın hasta numarası yaptığını görmüştü. Nesrin ise abisi için endişelenme numarası yaparak durumu kurtarmıştı. Restoran çıkışında ise magazin muhabiri birisi büyük bir şirketin başına geçmiş olan Zeynep’in fotoğraflarını çekmek istemişti. Nermin de bu esnada kareye girmiştir. Tarık ve Nesrin ise daha sonra Meltem’i arayarak yaşanan durumu söylemişlerdi ve Meltem de avukat olarak Tarık’ın resmine yayın yasağı aldırmıştı.

Şirkette ise Ekrem’den kalan bir çalışana Zeynep işten çıkış verince Tarık hemen pozisyona Nesrin’i önerir. Barış’ın da şaşkın bakışları altında Zeynep de sevinerek Nesrin’i şirkete almıştı. Restoran çalışmaları da yoğun şekilde devam etmiş ve Nuh da kendisine oyalanacak bir şeyleri sonunda bulabilmişti. Kadınlar da onunla Cemile hakkında konuşmaya başlarlar. Emine, Nuh ile ilgilenmeye başlayınca Savaş’ın morali hepten bozulmuştu. Araları bu olay ile iyice gerilmişti. Restorana menü çıkarmak için çaba göstererek bu durumu unutmak istemişti. Savaş’ın morali bozuk olduğu için de Barış Zeynep ve Emine’yi eve çağırmıştı. Diğer tarafından Nesrin de şirketteki işine başlamıştı ama hiç olumlu bir iş günü geçirmemişti.

Doğduğun Ev Kadresindir Dizisi 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen dizinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Yine entrika dolu olacak dizinin yeni ve merak edilen pek çok sorunun yanıtını içeren bölümü bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.