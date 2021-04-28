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- 28 Nis 2021 - 11:42

Masumiyet Dizisi 10. Bölüm Full İzle! Masumiyet 28 Nisan 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni dizisi Masumiyet yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Masumiyet 10. bölüm full izleme linkine ve 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Masumiyet 10. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların yeni dizisi olan ve yeni sezonun iddialı yapımları arasında olan Masumiyet dizisinde yeni bölümler izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ’un bulunduğu dizi ilk bölümünden itibaren adından söz ettirmeyi başarıyor. Sonu şiddet ile bitmiş olan bir aşkı, üç aile arasında başlatmış olduğu savaşın ekranlara getirildiği dizinin her hafta yeni bölümleri saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deneyimli oyuncular ile ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde yaşanacak olanlar ise merakla bekleniyor.

Masumiyet Dizisi 9. Bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümü merakla beklenen Masumiyet dizisinde bölümler geçtikçe yaşanan gerilim hız kesmeden devam ediyor. Dizinin geçen hafta yayınlanan en son bölümünde İsmail şok etkisi yaratan sözleri umursamamış gibi davranmıştı. Ancak İsmail’in hareketleri yüzünden kendisinin bir sır saklamakta olduğu Hale tarafından anlaşılmıştı. İsmail’in şüpheli hareketlerinin üzerine gitmek isteyen Hale, duymuş olduklarının peşini bırakmayarak mücadele vermişti. Bu kapsamda İsmail’i olay gecesine kadar götürecek olan ve geri dönüşü de olmayan bir yola doğru atım attırmıştı. Diğer taraftan babası ile gerilim yaşamakta olan İlker’in durumu henüz geçmemişken kendisine bir darbe de Ela’nın almış olduğu heyet raporundan geldi. Ela’nın vermiş olduğu ifadeyi geçersiz kılacak rapor ile birlikte davanın gidişatını kökten değiştirecek İlker ve Hale de bu sayede köşeye sıkışmışlardı. Ela ise yüzleşmek zorunda kalmış olduğu gerçek ile beraber İlker’e olan duygularından da iyileşmek için çırpınmaya başlamıştı.

Ancak her ne kadar mücadele verse de düşündüğünden çok daha zorlu bir süreç kendisini göstermiş ve bu yaşadığından büyük bir yıkım almıştı. Harun’un ise yaptıkları herkesi şaşırtmış ve beklenmedik olayların yaşanmasına neden olmuştu. Artık Harun’un da olaya dahil olması ile Hale’nin oyunları ise ortalığa dökülmüştü. Bahar ve Harun’un yaptığı işbirliği ise Ilgaz cephesini şaşırtmış ve olay gecesinin tüm detayları açığa çıkmıştı.

Masumiyet Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne yönelik fragman yayınlandı. Heyecan dolu ile geçecek olan yeni bölüm bu akşam saat 20.00’de Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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28 Nis 2021 - 11:42 - Dizi Fragmanları

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