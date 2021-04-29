Zuhal Topal'la Sofrada 594. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 29 Nisan 2021 Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada 594. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümünde yarışmacıların kaynanalara beğendirmek için hazırlamaya çalıştıkları yemekler ile lezzet dolu anların yaşandığı programın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Birbirinden farklı ve güzel tarifler ile özel yemeklerin sunulduğu programda yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Mutfak hünerlerini en iyi şekilde göstererek en yüksek puana ve büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar beğenilecek tarifi yapmak için özel mücadele veriyorlar. En güzel ve iddialı sofraların kurulduğu yarışmanın yeni bölümü bugün saat 16.00’da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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Her bölümü ilgiyle izlenen Zuhal Topal’la Sofrada programının dün ekrana gelen en son bölümünde yarışmacılar arasından Serpil mutfaktaki hünerlerini gösterdi. 1977 yılında doğan Serpil, 25 yıldır evli ve iki çocuğu bulunuyor. Yarışmaya katıldığı ilk anda elinin çok lezzetli olduğunu ve alanında iddialı olduğunu söyleyen Serpil, bu becerilerini göstermek için mutfağa girdi. Brokoli çorbası, lor dolması, yoğurt eşliğinde mücver, kıymalı börek, patates püresi, biber sotesi ile antrikot, bulgur pilavı, mevsim salatası ve çilekli cheesecake hazırlayan Serpil’in menüsü ise kaynanalar tarafından genel olarak beğenildi. Ancak yine de kaynanalar acımasız yorumlarda bulunarak izleyicilerin ve Serpil Hanım’ın şaşırmasına neden oldular. Tatlıyı çok beğenmeyen kaynanalar aynı zamanda et yemeğinin de tam olarak pişmediğini iddia ettiler. Brokoli çorbasını ise kıvamında bulmayan kaynanalar bu yemeklere yönelik memnuniyetsizliklerini de dile getirmiş oldular. Sofranın birbirleri ile ilgisiz yemeklerden oluştuğunu da söyleyen kaynanalar kıymalı börek ile mücverin yan yana olmaması gerektiğini açıkladılar. Serpil ise yapılan yorumlara karşı kendisini savunarak yemekler için çok çaba gösterdiğini ve lezzetleri ile değerlendirilmeleri gerektiğinden bahsetti. Oylama sonucunda ise Serpil 26 puan aldı.

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Merakla beklenen yarışmanın yeni bölümü bugün saat 16.00’da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bu bölümde yarışacak olan yarışmacının alacağı puanlar ise yarışma sonunda açıklanacak.