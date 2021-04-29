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- 29 Nis 2021 - 10:41

Survivor 2021 Tek Parça İzle! 29 Nisan 2021 Perşembe Survivor 80. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021 tüm heyecanıyla TV 8 ekranlarında devam ediyor. Survivor 2021 80. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 80. bölüm tanıtım fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Survivor 2021 80. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan ve her geçen gün rekabetin arttığı Survivor yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak. Acun Ilıcalı tarafından sunulan programda karşı karşıya gelen takımlar farklı parkurlarda çok zorlu mücadeleler vererek birincilik ödülüne ulaşmak istiyorlar. Merakla beklenen yarışmanın yeni bölümünde yine heyecan ve rekabet baş rolde olacak. Takımlar arasında rekabetin hiç azalmadan sürdüğü yarışmada yaşananlar ise izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. En çok izlenen programlar arasında dinamik yapısı ile her zaman kendisine yer bulmayı başaran program her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları izleyicilere çok keyifli anlar yaşatıyor.

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya mücadele devam ederken, adada geçirilen zaman arttıkça gerginlik de artmış oluyor. Finale doğru ilerleyen takımlar arasında bu yüzden önemli çekişmeler ekrana yansıyor. Her parkurda yaşanan zorlu mücadelelerin yarışmacıları zorladıkları görülürken güç ve dayanıklılık için kıyasıya mücadele veriliyor.

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Yarışmanın en son yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı. En son ekrana gelen bölümde ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı tarafından takımların karışmasına yönelik olarak yapılan anket sonucu açıklandı. Anket sonuçları kapsamında yüzde 60 oranında takımlar karışması yönünde karar çıktığını belirten Ilıcalı bu sonucun düşük olduğunu ifade etti. Bu yüzden de takımlar karışmayacak ve olduğu gibi devam edecek. Daha sonra yapılan eleme adaylarının belirlenmesinde ise ünlülerden İlayda Şeker, Gönüllü takımından da Aleyna Çalışkan öne çıkmıştı. Birinciler ise SMS sonuçlarına göre ünlüler takımından İsmail Balaban, gönüllüler takımından ise Yiğit Poyraz oldu. İsmail eleme adayı olarak Sergen’i seçerken, Poyraz ise Steven’i seçti. Yarışmadan ise yapılan oylama sonucunda rakiplerine göre en az oyu alan İlayda Şeker elenmiş oldu. İlayda’nın elenmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Survivor 29 Nisan Tanıtımı Yayınlandı mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Heyecanla beklenen yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Adaylar farklı ve zorlu parkurlarda yeni bölümde mücadele verirken birinci olarak oyunları bitirmek için çaba gösterecekler. Yarışma bugün akşam saat 20.00’de izleyiciler ile buluşacak.

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29 Nis 2021 - 10:41 - Survivor 2021

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