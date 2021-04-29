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- 29 Nis 2021 - 12:12

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, TRT 1'in en güzel dizilerinden olan Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs 5. Bölüm izle, makalemizle birlikte Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz.

Ali Kurt
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Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 5. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en yeni yapımları arasında bulunan ve yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Kıbrıs’ın yeni bölümü bu akşam izleyiciler ile buluşacak. İlk bölümünden beri geniş kesimler tarafından takip edilmeye başlanan dizide Kıbrıs harekatı öncesinde adadaki durum ekranlara getiriliyor. Heyecan ve aksiyon dolu sahneler ile dikkatleri üzerine çekmiş olan dizinin başrollerinde ise Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan gibi ünlü isimler bulunuyor. Kıbrıs’ta yaşayanların başına gelenlerin aktarıldığı dizinin çekimleri de Kıbrıs’ta devam ediyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının en yeni ve kısa sürede büyük beğeni toplamış olan dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs geçen hafta dördüncü bölümü ile izleyicilerle buluştu. Büyük bir merak ile takip edilen dizide yine heyecan dolu sahneler ekrana taşındı. Kemal’in Ankaralı ile İnci’nin ise yolu çok şaşırtıcı bir şekilde son bölümde Derviş ile kesişmişti. Kemal, İnci ve Müge ve diğer esirlerin hayatlarını kurtarmak için yaşamlarını ortaya koymuşlardı. Ankaralı ise yeni tanışmış olduğu Kemal’in yaptığı fedakarlığa şahit olur ve onun kişiliği yüzünden uzun sürecek bir yol arkadaşlığının da başladığını anlamış olur. Fakat Kemal ve Ankaralının da ilk karşılaşmaları ise son derece sert olmuştu. Derviş’in nasıl bir şekilde yaşamda kaldığı ortaya çıkmışken yeni hedefi de esir tutuldukları yerden İnci ve Müge’yi kaçırarak Kemal’e onları ulaştırmak şeklinde belirlenmişti. Diğer taraftan ise Ankaralının nişanlısı Ayşe de gizlice girmiş olduğu maceranın sonucunda uzun süreden beri ilk kez nişanlısı ile irtibata geçmişti. İki sevgilinin duygu yüklü hikayesi ise izleyicilerinin gözlerinin yaşarmasına neden olmuştu.

Ancak sevgilinin öykülerinde ise önemli bir sürpriz bulunmaktadır. Ankaralının gizli görev esnasında bulunduğu Almanya günlerinde Ayşe ile tanışmak mümkün olmuştur. Diğer yandan Makaryos güçleri de Lefkoşa’yı ele geçirerek Rauf ve Doktor Küçük’ün karargahını düşürmüşlerdi.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adada yaşanacak yeni gelişmelerin ekranlara geleceği yeni bölüm bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.

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29 Nis 2021 - 12:12 - Dizi Fragmanları

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