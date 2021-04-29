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- 29 Nis 2021 - 12:19

Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D Ekranlarında İzleyici karşısına çıkan ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Sizlerde ekranlara gelen Camdaki Kız 4. Bölüm tek parça izle seçeneği sayesinde Camdaki Kız dizisinin bölümlerine ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir dizi olmasına rağmen yayınlanan sahneler ile çok konuşulan diziler arasına girmeyi başarmış Camdaki Kız dizisinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında bulunan dizinin dramatik hikayesi ve psikolojik anlamları izleyiciler tarafından çok beğenildi. Psikolojik anlatımları sevenler için dikkat çeken dizi, aynı ismi taşıyan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlandı. Her Perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olan dizinin yeni bölümde olacaklar merakla bekleniyor.

Camdaki Kız Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni başlayan Camdaki Kız, ilk bölümleri ile birlikte büyük bir izleyici kitlesi yaratmayı başardı. Nalan’ın öyküsünün anlatıldığı dizide her geçen bölümde yeni gelişmeler yaşanıyor. Nalan, sıcakkanlı yapısı ile herkes tarafından sevilen, çok güzel bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için de çok iyi şartlarda büyütülmüştür ve en iyi okullardan da iyi derecelerde mezun olmuştur. En büyük oteller zincirinde mimar olarak çalışırken bir anda kendisini Sedat isminde birisiyle evlilik öncesinde bulur. Nalan ve Sedat ise geçmişlerinde saklamış oldukları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını sanarak mutlu bir masalda el ele yürümek istemektedirler ancak kısa sürede yaşam onları gerçek olana çekecektir.

Dizinin son bölümünde de Sedat’ın özel dairesinde görmüş olduklarına bir anlam verememiş olan Nalan yaşadıklarını hiç kimse ile paylaşmamıştı. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan Feride ise bu duruma çıldırır ve Nalan’ın üzerindeki baskıyı arttırmıştı. Nalan’ın ise gizli dairesini birine söyleyeceğinden çekinen Seda, Cana ile hemen buluşur. Cana da daha sonra Nalan ile konuşarak durumun düzeltilmesini talep eder. Fakat bu esnada da bir magazinci tarafından çekilen fotoğraf Sedat’a çok pahalıya mal olacaktır. Sedat bu esnada Nalan ile konuşarak özel dairede görmüş olduklarının kendisine ait olmadığını anlatmaya çalışmıştı. Nalan ise bunları kabul etmiş güven duymaya başlamıştı. Ancak güveni çıkan olaylar sonucunda çok kısa sürmüştü.

Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne ait yeni fragman yayınlandı. Nalan yeni çıkan bilgilerle Sedat’a karşı tekrar güven duygusunu kaybedecektir. Merakla beklenen yeni bölüm saat 20.00’de ekranlarda olacak.

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29 Nis 2021 - 12:19 - Dizi Fragmanları

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