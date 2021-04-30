Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında bulunan Arka Sokaklar her bölümü ile yine izleyiciler tarafından büyük ilgi ile takip edilmeye devam ediliyor. Heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekran başına toplamaya devam eden dizide yaşananlar merak ediliyor. Emniyette bulunan özel bir ekibin suçluları yakalamak için verdikleri mücadeleleri ekrana taşıyan dizinin her bölümünde heyecan ve aksiyon hiç eksik olmuyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

Arka Sokaklar Dizisi 587. Bölümde Neler Yaşandı?

Yayınlandığı ilk günlerden itibaren büyük bir beğeni ile takip edilen dizinin en son bölümü geçen hafta ekranlara gelmişti. İlgi ile takip edilmekte olan dizide yine aksiyon dolu sahneler öne çıktı. Yaşananların büyük bir merakla takip edildiği dizi çok konuşuldu. İnsanları zehirleyen ve gittikçe şebeklerini büyüten bir uyuşturucu şebekesinin peşine düşen özel ekip şebekeyi ele geçirmek için çok zor anlar yaşadı. Korhan’dan kalmış olan kirli işleri artık yürüten Aycan olarak öne çıkmıştı. Ancak işine engel olan ve kendisi zor durumda bırakan bir isim bulunmaktadır. Bu isim de Korhan’ın eski iş ortaklarından olan ve tüm meseleyi çıkaran Latif’tir. Aycan, Latif’in bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini düşünür. Buna göre de Aycan, Latif’i oyunun dışında bırakmak ve kocasını da cezaevinden çıkarmak için Ezgi ve ekibi ile işbirliği yapmaya karar vermiştir. Ezgi de saf bir şekilde arkadaşını bu şekilde koruyacaklarını düşünmektedir. İşbirliğini kabul edilmiş olan Engin ise çok geçmeden işte bir terslik olduğunu fark etmişti. Gelen bir mesaj üzerine ise Selin kanser hastalığına yakalanmış olan Ceren’i ziyaret etmişti. Ceren’i ziyaret etmek ve kızı da bitmiş bir şekilde görmek kendisini çok yıpratmıştı. Selin’in hastanede karşılaştığı kişi ise önemli gelişmelere neden olmuştu.

Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümüne ait fragman yayınlandı. Dizinin 588’nci bölümünde yine aksiyon ve heyecan hiç eksik olmayacak. Merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’de ekranlarda olacak.