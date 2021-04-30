Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kırmızı Oda 35. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında bulunan Kırmızı Oda yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Psikolojik derinliğe sahip olan hikayesi ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam eden dizinin gerçek yaşam hikayesinden uyarlanmış olması da büyük bir ilgi uyandırıyor. Bir kliniğe gelen hastaların başından geçenlerin aktarıldığı dizide, her bölümde ele alınan konular büyük merak uyandırmayı başarıyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında olacak.

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İlgiyle takip edilen dizinin geçen hafta yayınlanan en son bölümünde yine Sadi karakterinin hayat hikayesi ekranlara taşındı. Erkan Petekkaya tarafından canlandırılan Sadi karakterinin çok sevilmesi üzerine dizide daha çok yer verilmesine karar verilmesi sonrasında Sadi’nin öyküsü de uzatılmış oldu. Sadi ile Nihal ve Zafer’in hikayelerinin kesiştiği dizide yaşananlar yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Vahit’in beklenmedik bir anda gelmesi ile birlikte Zafer’in akıllarda soru işaretlerin neden olan hikayesinde derinliklere iniliyor. Ayrıca geçen bölümde yaşananlar yine çok konuşulmuştu. Nihal, Doktor Hanım karşısında sergilemekte olduğu rolden çıkmış ve Zafer’in kalbinde hala Maria’nın olduğunu belirtmişti. Bu durum ise seyircilerde şaşkınlık yaşanmasına neden olmuştu. Zafer’in kendisini hiçbir zaman söylemediğini de söyleyen Nihal’in bu durumu duygu dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Diğer taraftan Sadi’nin hikayesinin devamında ise Miço’nun nasıl bir yalnızlık haline geldiği ekranlara taşınmış ve böylece izleyiciler üzülmüştü. Miço’nun annesini görmeye gitmesi anında başına gelen ve hayatında unutulmaz izler bırakan trajik olay da Doktor Hanım’ın derinden etkilenmesine neden olmuştu. Diğer taraftan Vahit karakteri de babasının farklı ruh hallerine girerek ailesine yaşatmış olduğu acıları kendisinin de Zafer’e ve evliliğine yansıtmış olduğundan büyük bir pişmanlık ile bahsetmiş ve seyircileri şaşırtmıştı.

Kırmızı Oda 35. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Kırmızı Oda dizisinin geçen hafta ilgi çeken ve izleyicileri duygulandıran bölümü sonrasında izleyiciler yeni bölümü merakla bekliyorlar. Dizinin yeni bölümü yine Sadi’nin hikayesine odaklanacak ve izleyiciler duygu dolu anlar yaşayacaklar. Saat 20.00’de yeni bölüm ekranlarda olacak.