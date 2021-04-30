Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Nis 2021 - 10:48

Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid heyecan dolu bölümüyle bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak. Payitaht Abdülhamid 149. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Tarih severlerin merakla takip ettikleri TRT1 ekranlarının en çok seyredilen yapımları arasında bulunan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümleri izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. İlgi ile her yeni bölümün takip edildiği dizide yine yeni bölümde çok konuşulacak detaylar ekranlara gelecek. Bülent İnal’in başrolde oynadığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak. Abdülhamid’in yaşadıkları ve yapmak istedikleri izleyicileri ekran başına toplayacak.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 148. Bölümde Neler Yaşandı?

Uzun yıllardır TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin en son bölümü geçen hafta yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümünde yine çok konuşulacak ve heyecan verici olaylar ekrana yansıtıldı. Yine düşmanları ile mücadele içine girişen padişah Abdülhamid, Fransız konsolosluğunda davet verileceğini öğrendi. Davete ise Nadir Ağa’nın da gitmesini istedi. Sefirler özellikle bu toplantıda ülkelerinin Rumeli’deki amaçlarını konuşmaktadırlar. Güçsüz düşmüş olan Osmanlı’dan bu toprakları almak istediklerini de açık açık ifade etmişlerdir. Abdülhamid ise bu esnada Ahmet Paşa hakkında beklenmedik bir sürpriz karar vermeye koyulur. Diğer taraftan Saliha hakkında da gazetede peşi sıra çıkan haberler harem içinde bomba etkisi yaratmıştır. Aliye ise kendine yeni bir ittifak bulmuş ve izleyicilerin şaşırmasına neden olmuştu. Diğer taraftan Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı da istemektedir. Ancak muhbiri yakalamak isterken düşmanı çok uzaklarda aramayacaktır. Çünkü düşman haremin içine kadar girmiştir. Heyecan ve gizem dolu sahneleri ile izleyicileri ekran başına toplamış olan en son bölümde aynı zamanda sefirlerin yaptıkları planlar da ekranlara getirildi. Bu planları öğrenen Abdülhamid’in ise nasıl adımlar atılacağı merakla bekleniyor. Abdülhamid’in aynı zamanda ileriye dönük başka ülkeler hakkındaki planları da yine ekranlara taşınmıştı.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 149. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

En son bölümde yaşanan olaylar üzerine Abdülhamid’in alacağı kararlar merakla bekleniyor. Yeni bölümde ekrana gelecekler özellikle diğer devletlerin hangi koşullarda adımlar atacaklarının netleşmesine de yardımcı olacak. Haremde sürmekte olan güç mücadelesi ve düşmanın açığa çıkarılması ise bu bölümde diğer önemli detaylardan olacak. Dizi saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.

# payitaht abdülhamid dizisi son bölüm izle, payitaht abdülhamid dizisi canlı izle, payitaht abdülhamid dizisi kesintisiz youtube izle, payitaht abdülhamid dizisi haberleri, payitaht abdülhamid dizisi kesintisiz izle, payitaht abdülhamid dizisi izle, payitaht abdülhamid dizisi canlı yayın izle, payitaht abdülhamid dizisi son bölüm izle youtube, payitaht abdülhamid dizisi 30 Nisan 2021, payitaht abdülhamid dizisi hangi kanalda, payitaht abdülhamid dizisi youtube

30 Nis 2021 - 10:48 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Alev Alev Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 19. Bölüm Full İzle! 30 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun" mask
Sadakatsiz'de Akıllara Durgunluk Veren Senaryo Hatası! Seyirciler Çıldırdı, Yayından Kaldırılsın Deniliyor! "Yazıklar Olsun"
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 140. Bölüm Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 18. Bölüm Full İzle! 29 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 5. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha'nın Ayrıldığı Doğrulandı! O Paylaşımı Tüm Detayları Ele Verdi! Hilal Altınbilek Duyurdu... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha'nın Ayrıldığı Doğrulandı! O Paylaşımı Tüm Detayları Ele Verdi! Hilal Altınbilek Duyurdu...
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 29 Nisan 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar Dizisi 588. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Arka Sokaklar Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 30 Nisan 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL