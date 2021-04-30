Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid 149. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Tarih severlerin merakla takip ettikleri TRT1 ekranlarının en çok seyredilen yapımları arasında bulunan Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümleri izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. İlgi ile her yeni bölümün takip edildiği dizide yine yeni bölümde çok konuşulacak detaylar ekranlara gelecek. Bülent İnal’in başrolde oynadığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak. Abdülhamid’in yaşadıkları ve yapmak istedikleri izleyicileri ekran başına toplayacak.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 148. Bölümde Neler Yaşandı?

Uzun yıllardır TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin en son bölümü geçen hafta yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümünde yine çok konuşulacak ve heyecan verici olaylar ekrana yansıtıldı. Yine düşmanları ile mücadele içine girişen padişah Abdülhamid, Fransız konsolosluğunda davet verileceğini öğrendi. Davete ise Nadir Ağa’nın da gitmesini istedi. Sefirler özellikle bu toplantıda ülkelerinin Rumeli’deki amaçlarını konuşmaktadırlar. Güçsüz düşmüş olan Osmanlı’dan bu toprakları almak istediklerini de açık açık ifade etmişlerdir. Abdülhamid ise bu esnada Ahmet Paşa hakkında beklenmedik bir sürpriz karar vermeye koyulur. Diğer taraftan Saliha hakkında da gazetede peşi sıra çıkan haberler harem içinde bomba etkisi yaratmıştır. Aliye ise kendine yeni bir ittifak bulmuş ve izleyicilerin şaşırmasına neden olmuştu. Diğer taraftan Saliha haremdeki muhbiri yakalamayı da istemektedir. Ancak muhbiri yakalamak isterken düşmanı çok uzaklarda aramayacaktır. Çünkü düşman haremin içine kadar girmiştir. Heyecan ve gizem dolu sahneleri ile izleyicileri ekran başına toplamış olan en son bölümde aynı zamanda sefirlerin yaptıkları planlar da ekranlara getirildi. Bu planları öğrenen Abdülhamid’in ise nasıl adımlar atılacağı merakla bekleniyor. Abdülhamid’in aynı zamanda ileriye dönük başka ülkeler hakkındaki planları da yine ekranlara taşınmıştı.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 149. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

En son bölümde yaşanan olaylar üzerine Abdülhamid’in alacağı kararlar merakla bekleniyor. Yeni bölümde ekrana gelecekler özellikle diğer devletlerin hangi koşullarda adımlar atacaklarının netleşmesine de yardımcı olacak. Haremde sürmekte olan güç mücadelesi ve düşmanın açığa çıkarılması ise bu bölümde diğer önemli detaylardan olacak. Dizi saat 20.00’de TRT1 ekranlarında olacak.