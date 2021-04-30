Akıncı Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Akıncı Dizisi 18. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun ilgi çekici konusu ile başarılı yapımları arasında bulunan Akıncı dizisi özellikle ilk yerli süper kahraman olması açısından dikkatleri üzerine çekiyor. İlginç konusu ve verdiği mücadeleler ile izleyicileri ekran başına toplamayı başaran dizinin başrollerinde ise Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız gibi isimler bulunuyor. İstanbul’u ve Türkiye’yi korumak için süper güçleri ile mücadele eden Akıncı ismindeki karakterin başından geçenlerin aktarıldığı dizinin her yeni bölümü büyük bir merak ile bekleniyor. Yeni bölümünün bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacağı dizide yaşanacaklar yine izleyicilere heyecan ve aksiyon dolu sahneler sunacak.

Akıncı Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

Heyecanın ve aksiyonun hiçbir zaman bitmediği dizinin geçen hafta yayınlanan en son bölümünde İstanbul’u bekleyen büyük bir tehlike tüm izleyenlerin gerilim dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Fatih, Haritacılar’ın yeni planlarını öğrenmek için büyük mücadele vermişti. Ancak onların kötü planlarını öğrenmek ise hiç kolay olmamıştı. Diğer taraftan Nergis ise annesinin ardında olan sırları öğrenmek için babası Cevdet’e ulaşmaya çalışmaktadır. Cevdet’e ulaştığında ise öğrenecekleri kendisini şoke edecektir. Kemal ise bir taraftan kızının velayetini almak için artık son aşamaya gelmişti. Ona ise mahkemede hiç beklemediği bir kişiden yardım gelmesi hem kendisini hem de izleyicileri şaşkınlığa uğratmıştı. Diğer taraftan Haritacıların planları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Yaptıkları planlarda İstanbul’u kana boyamak isteyen grubun bu acımasız planını ancak Akıncı engelleyebilecektir. Onların planlarını sonunda öğrenen ve geç olmadan harekete geçmek isteyen Akıncı ise hemen gerekli önlemleri almaya başlamıştı. Ancak planın gerçekleşmesini engellemek için önünde çok uzun bir zaman olmadığını da anlayan Akıncı bu yüzden zamana karşı da amansız bir mücadele içerisine girmişti. Her geçen saniye Akıncı ve tüm İstanbul’un aleyhine işlediğinden bir an önce onları durdurması gerekmişti.

Akıncı Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla takip edilen dizinin yeni bölüme yönelik fragman yayınlandı. Yine heyecanın ve aksiyonun hiç eksik olmayacağı, Akıncı’nın kötü kişilere karşı mücadelesinin devam edeceği yeni bölüm izleyicileri ekran başına toplamaya devam edecek.