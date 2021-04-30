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- 30 Nis 2021 - 11:09

Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Full İzle! 30 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim Final Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Star TV ekranlarının sevilen yeni dizisi Seni Çok Bekledim bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Seni Çok Bekledim 13. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Seni Çok Bekledim 13. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen ancak beklediği reyting oranlarını yakalayamayan Seni Çok Bekledim dizisi bu akşam final bölümü ile ekranlara gelecek. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide sırlar ile dolu yaşamlara sahip olan Kadir ve Ayliz’in birbirlerine olan büyük aşkları ekrana geliyor. Çarpıcı hikayesi ile şimdiye kadar kendisine özel bir izleyici kitlesi oluşturmayı başarmış olan dizinin son bölümünde yaşanacak olanlar da büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin merakla beklenen son bölümü bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında olacak.

Seni Çok Bekledim Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Merakla beklenen dizinin en son yayınlanan bölümünde izleyiciler büyük şaşkınlıklara uğramışlardı. Mihre öğrenmiş olduğu gerçeklerin sonrasında Eren Ailesi’ni tekrar bir araya toplamak için harekete geçmişti. Fakat bu harekete geçmesi sandığı kadar kolay olmayacaktır. Bunu da anlamasına rağmen yine de attığı adımdan ötürü işi sonuna kadar götürmeye karar vermişti. Ayliz ise bir taraftan ailesi ile ilgili olarak mücadele vermeyi sürdürürken özellikle bir yandan da yeni öğrendikleri ile çok şaşırmıştı. İçinde bulunmuş olduğu zor durumu ise Kadir ile paylaşma konusunda karar veremeyerek ikilimde kalmıştı. Kadir diğer taraftan ailesi ile ilgili olarak büyük sırrı öğrendikten sonra da ne yapacağını bilemez, çaresiz bir hale düşmüştü. Kadir’in bu anları duygu dolu anların yaşanmasına neden olmuştu. Ne yapacağını ve nereye gideceğini bilemez halde Kadir ancak kendi içinde bir yolculuğa çıkarak bu durumdan kurtulacağını düşünmüştü. Kadir’in hem kendisinin hem de ailesinin yaralarını bir an önce sarmak istemesi için çıkmış olduğu yolculuk ise onu beklenmedik bir sona ulaştırmıştı. Şebo ise Zaza ile olan duygularından emin olarak harekete geçmişti fakat Zaza’ya yakın olmanın sandığı kadar kolay olmadığını da anlamıştı.

Seni Çok Bekledim Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Dizinin final bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Finalin mutlu sonla bitip bitmeyeceğinin öğrenileceği yeni ve son bölüm bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici ile son kez buluşmuş olacak.

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30 Nis 2021 - 11:09 - Dizi Fragmanları

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