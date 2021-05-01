Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kuzey Yıldızı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuzey Yıldızı 62. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı yeni bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşuyor. İkinci sezonuna devam etmekte olan dizi, heyecanlı bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. İlk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen dizide özellikle Kuzey ve Yıldız’ın aşk dolu yaşamı anlatılmaya devam ediyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin rol almakta olduğu dizide aşk, hüzün ve neşe hiç eksik olmuyor. İzleyicilerin keyifli bir hafta sonu yaşamasını sağlayan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı Dizisi 61. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgiyle takip edilen ve ekranların sevilen dizisi olan Kuzey Yıldızı geçen hafta 61. Bölümü ile izleyicilerle buluştu. Merakla izlenen en son bölümde Yıldız’ın uzun zamandır korktuğu olay başına gelmiş ve seyirciler şaşkınlık yaşamışlardı. Yıldız uyandığında boş beşik ile karşı karşıya kalmıştı. Yaşadığı şok anını atlatmaya çalışan Yıldız ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Gözünden bile sakındığı, herkesten korumaya çalıştığı bebeğini yanında bulamamıştı. Kabuslarının gerçeğe dönüşme korkusu yüzünden çok kötü zamanlar geçirmişti. Kuzey ise bir taraftan tüm bu olan bitene anlam vermeye çalışmış, Yıldız’ı sakinleştirmek için elinden geleni yapmak istemişti ancak Yıldız kaybolan bebeği yüzünden bir türlü sakinleşmemiş, Kuzey’e de çok güçlük çıkarmıştı. Yıldız’ın sakinleşmesi için mutlaka bebeğini kucağına alması gerekmektedir. Bu korkusunu yenmek için profesyonel bir alana taşınmak isteyen Yıldız, Kuzey’i de ikna ederek kursa yazılmıştı. Yıldız’ın tamamen kendisine güvenmesi ve sakinleşmesi için yeni adımlar atması gerekmişti. Ancak bu adımları tehlikeyi tam olarak kendisinden uzaklaştırmaya yeterli olmamıştı. Diğer yandan Güney bebeğin kırkı için düzenlenen organizasyonda Nahide, büyük bir titizlik ile hazırlıkları yapmıştı. Güney bebek için herkesi evde toplamış olan Nahide’nin vermiş olduğu küçük parti ise hem katılımcıların hem de izleyicilerin keyif dolu anlar yaşamasına neden olmuştu.

Kuzey Yıldızı Dizisi 62. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İzleyicilere yine neşe ve aşk dolu yaşatacak olan yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.