Teşkilat Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 9. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarında yeni sezonun en çok takip edilen dizisi olarak öne çıkan Teşkilat dizisi yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam eden dizinin yeni bölümündeki gelişmeler yine büyük bir ilgi uyandıracak. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu gibi oyunların yer aldığı dizide yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor.

Teşkilat Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümü büyük bir heyecan ile geçen dizinin geçen hafta yayınlanan en son bölümünde yine çok önemli gelişmeler yaşandı. Mete başkanın vurulmuş olması ekibi sarsarken yeni yaşanacak gelişmeler de izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi. Drone saldırısı ile vurulmuş olan Mete Başkan, acil bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Durumu çok kritik olduğundan hemen ameliyata alınmış ve hayati tehlike devam etmişti. Diğer yandan tüm çabalarına rağmen yapılan saldırıyı engelleyemeyen Serdar ise olayın şokunu henüz üzerinden atmış durumda değildi. Özellikle neler yaşandığını tam olarak anlayamayan Serdar, bu durumda neler yapacağını tam olarak bilememişti. Ekip ise diğer tarafından Fadi tarafından yapılmış olan suikastın tüm detaylarını açığa çıkarmak için çaba göstermişti. Fakat Mete’ye yapılan saldırının haberi ile tüm ekip büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Karargahta ise acil bir toplantı düzenlenmiş ve Mete başkana yapılan saldırının intikamı almak için karar almışlardı. Mete’ye yapılan saldırının faili ise Fadi’ye ulaşmak için her yolu denemiş fakat gerekli önlemleri alan Fadi ise ortadan kaybolmuştur. Sonunda ise Uzay’ın gayretli çabaları sonucunda önemli bir ipucu bulunmuştu. Fadi’nin yeğeni olan Kasım Firawi ismindeki birisi üzerinden Fadi’ye ulaşma amaçlanmıştı. Ancak bu durum için büyük bir sorun ortaya çıkmıştı; Kasım bir İsrail hapishanesindedir. Fadi’ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip ise Kasım’ı ele geçirmek için çok şaşırtıcı bir planın içine girmişti.

Teşkilat Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen ve heyecan dolu sahneleri ile izleyicileri ekran başına toplayacak olan Teşkilat dizisi saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Mete’ye yapılan suikastın intikamını almak isteyen ekibin mücadelesi nefes kesecek.