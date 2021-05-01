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- 01 May 2021 - 09:35

İbo Show 24. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 1 Mayıs 2021 2020 Tek Parça Youtube İzle

Yeni sezonda İbo Show tüm heyecanıyla Star TV ekranlarında yayınlanıyor. İbo Show bugün saat 20.00'da ekranlarda olacak. İbo Show 24. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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İbo Show 24. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Müziğin ve eğlencenin iç içe olduğu, ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından sunulan İbo Show, cumartesi akşamlarının daha iyi geçmesine yardımcı oluyor. Eğlence ve müzik dolu geçen her bölümde izleyiciler hem şarkılar hem de katılan konukların yorumları ile birlikte büyük keyif alıyorlar. İzleyicileri ekran başına toplayan İbo Show’un yeni bölümü yine kendisinden çok söz ettirecek. Televizyon ve magazin dünyasının ünlü isimleri ile geçecek olan programın yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. İzleyiciler yine unutulmaz bir akşam geçirecekler.

İbo Show Programı 23. Bölümde Neler Yaşandı, Kimler Konuk Oldu?

Star TV ekranlarının en çok izlenen programları arasında bulunan İbo Show geçen hafta yine müzik, eğlence ve keyif dolu bir program ile ekranlara geldi. Ünlü türkücü Zekeriya Ünlü’nün programa konuk olması ile birlikte programda sıra gecesi havası esti. Ünlü ve Tatlıses’in bir araya gelmesi ile iki şarkıcının en çok sevilen şarkıları seslendirildi. Aynı zamanda stüdyoda kurulan sofrada çiğ köfte yoğruldu ve iyi bir çiğ köftenin nasıl olması gerektiği hakkında da iki ünlü isim bilgi verdi. Sevilen şarkılar ve keyifli sohbetler ile çok renkli geçen programda aynı zamanda duygu dolu anlar da yaşandı. Bir ara kendi şarkılarını seslendirmek isteyen İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden şarkılarını eskisi gibi söyleyemediğini belirtti. Bunun üzerine de dua ederek sesinin geri gelmesini istedi. Gözyaşlarına boğulan Tatlıses, stüdyoda olanların ve izleyicilerin de duygulanmasına neden oldu. Şimdi de şarkı söylemeye devam ettiğini ancak eski sesinin çok daha güzel olduğunu ve o sesi çok özlediğini belirten Tatlıses’e Ünlü destek olmak istedi, birlikte en çok sevilen şarkılarından parçalar seslendirdiler. Kısa sürede dağılan hüzün havası sonrasında ise izleyiciler kahkaha dolu anlar yaşayarak programı keyifle izlediler.

İbo Show 24. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı mı, Bu hafta Kimler Konuk Olacak?

Merakla beklenen yeni bölüm yine müzik, eğlence ve kahkaha dolu şekilde geçecek. Birbirinden ünlü konukların yarışmaya konuk olacağı bu haftaki bölüm saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

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01 May 2021 - 09:35 - Dizi Fragmanları

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