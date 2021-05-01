Tozkoparan İskender 21. Bölüm Full İzle! 2 Mayıs 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender 21. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Tozkoparan İskender dizisi yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Bir çocuğun başından geçen olayları aktaran dizide küçük yaşta olmasına rağmen olağanüstü güçlerini kullanan İskender’in yaşamı ekranlara geliyor. Dostlarının ve İskender’in kötülüklere karşı verdiği mücadele farklı bir seyir keyfi yaratırken başarılı oyunculuklarıyla da dizi öne çıkıyor. Her anında eğlencenin de hiç eksik olmadığı yapım Pazar akşamları saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 20. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgiyle takip edilen dizinin geçen hafta yayınlanan en son bölümünde yine çok eğlenceli anlar yaşandı. Güçlerini yeniden kazanmış olan İskender, Rüya ve Salih ile mutlu bir güne uyanmıştı. Kahvaltı için ekmek almaya çıkmış olan İskender ise yolda daha önce de iki kez karşılaşmış olduğu eşkıya Cengiz’i görür. Bu esnada kahvaltıyı unutan ve Cengiz’i hemen ele geçirmek istediği için onun peşine düşen İskender, eve gelmeyince Rüya ve Salih bu durumdan büyük bir panik duyarlar. Duruma bakıldığında ise Mavi Ay’ın da İskender’in nerede olduğuna dair hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. Mavi Ay’ın panik durumundan şüphe duymaya başlayan Kasırga da en sonunda İskender’in kaybolduğunu öğrenir. Haberin kısa sürede hızla yayılması sonrasında ise herkes İskender’i bulabilmek için seferber olur ve bu esnada Fikri’nin aklına ise yeni bir fikir gelir. Cihangir’in İskender’i kaçırdığından şüphe duyan Fikri bu yüzden yanına Salih’i de alarak Giovanni’yi sıkıştırır. Tüm bunlardan habersiz Cengiz’in peşinde koşmakta olan İskender ise kuytu bir yerde Cengiz ve adamları ile hesaplaşmıştı. Cengiz ise İskender’in zihgirini ele geçirir. Bu hamle sonrasında ise İskender çaresizce teslim olur. Kaçmak için bir yol aramakta olan İskender’in karşısına ise hiç beklenmedik bir anda tanıdık bir yüz çıkmıştı. Bu yüzde Giovanni’den başkası değildi.

Tozkoparan İskender Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İlgiyle beklenen yeni bölümde İskender yine kötülere karşı mücadelesine devam edecek. Merakla beklenen yeni bölüm Pazar akşamı saat 20.00’de TRT1 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak ve İskender’in maceraları nefes kesecek.