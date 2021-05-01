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- 01 May 2021 - 10:30

Kardeşlerim 11. Bölüm Full İzle! 1 Mayıs 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 11. bölüm full izleme linkine ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Kardeşlerim 11. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının yeni dizilerinden olan Kardeşlerim ilgi çekici konusu ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan dizide dram dolu hikaye izleyicilerin göz yaşlarını tutamamasına neden oluyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren merakla takip edilen dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un gibi isimlerin bulunduğu yapımda yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kardeşlerim Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?

İlgiyle takip edilen dizinin geçen hafta yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle takip edildi ve reyting sonuçlarında da üst sıralarda yer aldı. Dram ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicileri ekran başına toplamaya devam eden dizinin en son bölümünde kötülüğe karşı büyük bir mücadele verildi. Ömer, Akif’in para teklifini kabul etmiş ve bu durum da Kadir ile arasında gerginlik yaşanmasına neden olmuştu. Bunun üzerine de evi terk eden Ömer, adeta nereye gideceğini bilmez bir halde ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Bu esnada ise beklenmedik bir davet alarak bu daveti kabul etmek istemişti. Doruk ise kendisine bir türlü güven duymayan Asiye’nin kalbini tekrar kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmak istemişti. Orhan da diğer taraftan çocuklarını evden kovmuş ve üstüne paralarını da almış olan Şengül’e çok kızmıştır. İkilinin arası bu olaylar sonucunda hepten açılmıştı. Ömer ise sıfırdan yükselme hayalleri içinde, zenginlik düşleri kurarak Akif’in yanında işe başlamıştı. Ancak kardeşlerinden uzakta, kendisinin ait olmadığı bir dünyada ise yaşadıklarından büyük zorluklar çekmiş, onun dramı ise izleyicilerin göz yaşlarını tutamamasına neden olmuştu. Eve geri döndüğünde ise hiç beklemediği bir durum ile karşılaşmıştı. Bu durum izleyicileri de şoke etmiş ve daha sonra neler olacağı büyük bir merakla beklenmeye başlamıştı.

Kardeşlerim Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Merakla beklenen yeni bölüme ait fragman yayınlandı. Yeni bölümde kardeşler arasında yaşanacak olan mücadele ve çatışmalar yine izleyicileri ekran başına toplayacak. Merakla beklenen dizi saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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01 May 2021 - 10:30 - Dizi Fragmanları

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