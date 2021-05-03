Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 184. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 3 Mayıs 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bugüne kadar konuşulmayanlar konuşuluyor, gizli kalmış suçlar ortaya çıkıyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen gündüz kuşağı programında suçlular ve mağdurlar arasında yüzleşme yaşanıyor. Sevilen program hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 30 Nisanda Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı geçen haftanın son yayını ile 30 nisan günü ekrana geldi. İlgi ile takip edilen programın son bölümünde yine birbirinden çarpıcı gelişmeler ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri son bölümü merakla izledi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının yayınlanan son bölümünde Musa Bey’in şüpheli kaybı ekrana gelmeye devam etti. Musa Bey’in kaybolduğu gün uzun bir telefon görüşmesi yaptığı kardeşi Tevfik Bey canlı yayına bağlandı. Abisinin kaybı ile ilgili hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlayan Musa Bey, telefon konuşmasının ayrıntılarını paylaştı. Programın diğer gündemi ise patronu ile kaçtığı iddia edilen Kardelen oldu. Evli patronu ile kaçtığına yönelik iddialara yanıt veren Kardelen canlı yayına video gönderdi. Videodaki açıklamalar izleyenleri şoka soktu. Kardelen’in açıklamaları karşısında ailesi de büyük üzüntü yaşadı. Programa kayınvalidesi ile yaşadığı olaylardan kaynaklı katılan Zeynep hanım ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Zeynep hanımın kayınvalidesinin çocuklarına olan davranışları herkesi şaşırttı. Stüdyodaki uzmanlar kayınvalidenin torunlarına yaptıkları karşısında şok oldu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 3 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının ekrana gelen son bölümünün ardından programın yeni bölümünde konuşulacaklar merak konusu oldu. Yeni haftanın ilk yayını ile bugün ekrana gelecek olan yapımda Musa Bey’in şüpheli kaybı konuşulmaya devam edilecek. Yeni gündemlerin de izleyenlerle buluşacağı program bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.