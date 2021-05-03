Doya Doya Moda All Star 3 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 36. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 36. Bölüm 3 Mayıs 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda yarışması Doya Doya Moda eğlence ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda rekabet dolu anlar ekrana geliyor. Moda konusunda birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu yarışma hafta içi hergün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Uğurkan Erez, Uğur Eker, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever yer alıyor. Moda dünyasının birbirinden deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının tarzlarını kanıtlamak ve ödüller kazanmak için mücadele ettiği programda heyecan dolu dakikalar ekrana geliyor. Her hafta kıyasıya rekabet eden adaylardan birinci olan isim cuma günü açıklanıyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda 30 Nisan Puan Durumu Nasıl, Haftanın Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda, 30 nisan günü haftanın finali ile ekrana geldi. Hafta boyunca kıyasıya rekabetin yaşadığı programın son bölümünde final heyecanı ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri 30 nisan günü haftanın birincisi olan ismi merak ediyor.

Doya Doya Moda programında geçen hafta en yüksek puanı alan isim Betül oldu. 40 puan alan Betül tasarım takıları kazandı. Haftanın en düşük puanını alan ve yarışmaya veda eden isim ise Elif oldu.

Doya Doya Moda 3 Mayıs Puan Durumu Belli Mi, Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programı bugün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana gelecek. Geçen hafta elenen Elif’in yerine gelecek yeni yarışmacının merakla beklendiği yapımda yine kıyasıya rekabet yaşanacak. Programın 3 mayıs puan durumu ise henüz belli olmadı. Doya Doya Moda bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.