Maraşlı Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı 16. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Maraşlı dizisi, heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı yapımda Mahur ve Maraşlı’nın beraber verdikleri sırlarla dolu bir mücadele anlatılıyor. Sevilen dizi her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Maraşlı Dizisi 15. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı geçen hafta 15. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yapımın son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Maraşlının ölüm kalım savaşı verdiği son bölüm izleyenleri ekrana kilitledi.

Maraşlı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Maraşlı’yı yaralayan Necati, polis sirenlerini duyunca kendisini de yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Maraşlı’nın durumu çok ağırdır ve hastaneye kaldırılır. Bu sırada Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Mahur’un evi ve stüdyosu her yer polis tarafından didik didik aranır. Bu aramaların ardından Mahur, Firüzan ve Dilşad serbest kalırken, İlhan ve Aziz ise cezaevine gönderilir. Necati ve Savaş bu haber ile hedeflerine ulaştıklarını düşünmeye başlarlar. Yıllar önce babalarına yapılanların hesabını sonunda sormuşlardır. İlhan ve Aziz cezaevinde zor günler yaşarken, İlhan’a pusu kurulur. İlhan kendisini öldürmek isteyenlerle mücadele ederken, Maraşlı ise komaya girer. Serbest kaldığında Maraşlı’nın durumunu öğrenen Mahur hemen yanına koşar. Maraşlı iyileşene kadar yanında kalmaya kararlıdır. Necati ve Savaş’ın ise sıradaki hedefleri Maraşlı’dır. İstihbarata çalıştığına inandıkları Maraşlı’yı yok etmek isterler. Ancak Mahur onlar için büyük bir engel yaratır.

Maraşlı Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Maraşlı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Maraşlı ve Necati yüzleşmesi dikkat çekerken, Mahur ise Maraşlı hakkındaki gerçeği öğrenir. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.