Kağıt Ev Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 3 Mayıs Kağıt Ev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kağıt Ev 3. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Kağıt Ev dizisi ilk bölümünden bu yana büyük yankı uyandırdı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı gerilim türündeki yapım her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kağıt Ev Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kağıt Ev geçen hafta 2. bölümü ile ekrana geldi. Kızlarının işlediği korkunç cinayet karşısında her geçen gün hayatları daha da karmaşık bir hale gelen Fırtına ailesinin gerilim dolu hikayesinin anlatıldığı yapımda geçen hafta yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Aylin gerçeklerle yüzleşmeye başlarken, Cihan ise kendisi ile ilgili şüphelerin gölgesinde yaşamaya başlar. Dizi son bölümü ile izleyenleri ekrana kilitledi.

Kağıt Ev dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde kocasının emektar yardımcılarının kızı İnci ile aşk yaşadığını düşünen Aylin ile ailesini içine düştükleri cendereden kurtarmaya çalışan Cihan arasında evliliklerini en büyük gerilimi yaşanır. İkisinin de kale gibi güçlü olduğunu düşündükleri aileleri beklenmedik şekilde çatırdamaya başlar. Bu sırada Cihan’ın gerçek kaçamağı Azra da onun için risk teşkil etmeye başlamıştır. Hem Aylin hem Cihan için zor günler yeni başlamıştır. Bu sırada İnci’nin annesi emektar yardımcıları kocası ile kavga edip evi terk eder, Fırtına ailesi ile beraber yaşamaya başlar. Bu durum Aylin ve Cihan için daha zor bir durum yol açarken, Cemre de pervasız tavırları ile aileyi endişelendirir. Aylin her şeye rağmen kızını korumaya kararlıdır. Bu sırada Mert’in İnci ile sevgili olduklarını açıklaması ise Aylin için yeni bir yıkıma neden olur.

Kağıt Ev Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kağıt Ev dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kağıt Ev dizisinin yeni bölüm fragmanında Aylin’in geçmişle yüzleşmesi dikkat çekerken Cemre ise herkesi birkez daha korkutur. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.