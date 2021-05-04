Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 4 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 697. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 4 Mayıs 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda eğlence ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. Birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği programda günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem lezzetli yemek tarifleri öğrendiği hem de keyifli vakit geçirdiği program hafta içi hergün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile canlılık kattığı yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki hünerlerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber jüri üyesi oluyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde yapmak için mücadele ederken kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanlar vermeye çalışıyor. Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanlar alan yarışmacılar ödüllerin de sahibi oluyor. Programda günün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken, haftanı birincisi olan isim ise 5 altın bilezik kazanıyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 3 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yeni haftanın ilk yayını ile ekrana geldi. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele etti. Programın sıkı takipçileri 3 mayıs günü birinci olan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışmasında dün 18 puan alan Esra günün birincisi oldu. Esra çeyrek altını kazanırken, Gönül 16 puan ve Seda 11 puan aldı. Kardelen ise 4 puan ile sonunu oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 4 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının 4 mayıs puan durumu henüz belli olmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.