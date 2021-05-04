Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Sefirin Kızı 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşan Sefirin Kızı dizisi duygu yüklü bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın yeni bölümlerinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Dizi salı akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Sefirin Kızı Dizisi 50. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, geçen hafta 50. bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü merakla takip edilen dizinin son bölümünde yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümünde Melek’le beraber ortadan kaybolan Mavi’nin sırları açığa çıkmaya başlarken Sancar ise hedefine ulaşmak için cesur adımlar atar. Sefirin Kızı son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Elvan, anne olmanın heyecanını yaşamaya başlar. Bu haberle beraber Yahya ile ilişkileri de bilinmeze doğru gider. Gediz bebek Yahya’nın hayatında büyük değişiklik yaratacaktır. Bu sırada konakta tek başına kalan Halise çok üzgündür. Kendisine beklenmedik bir yol arkadaşı bulur. Zehra ve Kavruk ilişkisinde ise büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Zehra öğrendikleri ile büyük bir ikilemin içinde kalır. Sancar artık temiz bir hayat yaşamak için tüm gücü ile savaşmaya devam eder. Güven onu zorlayacak oyunlar oynarken, Sancar ise emin adımlarla tehlikeli bir plan yapar. Mavi karnında bebeği ve yanında Melek ile beraber sırra kadem basmıştır. Kimse nerede olduğunu bulamaz. Mavi’nin yokluğunda sırları ise ortaya çıkmaya başlar.

Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Mavi ve Sancar sonunda mutlu olmaya başlamışken, Sedat ise onları rahat bırakmaz. Heyecan dolu sahneleri ile dikkat çeken fragmanın ardından merakla beklenen yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanacak.