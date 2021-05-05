Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 698. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Mayıs 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta yarışması heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çekiyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yemek yarışmasında her hafta birbirinden iddialı isimler kıyasıya rekabet ediyor. Renkli yarışmacıları ve eğlenceli konsepti ile sevilen yarışmada günün ve haftanın birincisi olacak isimler merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem lezzetli yemek tarifleri öğrendiği hem de eğlence dolu anlar yaşadığı yarışma hafta içi hergün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Seda Sayan’ın başarılı sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki yeteneklerini gösterdiği programda kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber puanlama yapıyor. Gelinler günün yemeğini en iyi şekilde yapmak ve en yüksek puanlar almak için zamanla yarışırken, kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanlar vermeye çalışıyor. Ekranların en çok altın dağıtan programında günün birincisi olan gelin çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 4 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni programı Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı dün yine rekabet dolu bölümü ile ekrana geldi. Gelinler günün birincisi olmak için kıyasıya rekabet etti. Yarışmanın sıkı takipçileri 4 mayıs günü çeyrek altını kazanan ismi merak ediyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında dün 19 puan alan Esra çeyrek altını kazandı. Günün birincisi Esra olurken, Gönül 17 puan ile ikinci ve Seda ise 11 puan ile üçüncü oldu. 9 puan alan Kardelen ise sonuncu oldu.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 5 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı 5 mayıs puan durumu henüz belli olmadı. Program yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da ekrana gelecek.