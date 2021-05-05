Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 May 2021 - 14:09

Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının rekortmen dizisi Sadakatsiz bu akşam ekranlarda olacak. Sadakatsiz 28. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Sadakatsiz 28. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz her hafta heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çekiyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım Türkiye’nin en iyi uyarlama dizileri arasında gösteriliyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Aldatılan bir kadının intikam için başladığı hikayesinin anlatıldığı yapımda gerilim ve heyecan dolu sahneler ekrana geliyor. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Sadakatsiz Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz geçen hafta 28. bölümü ile ekrana geldi. Gerilim dolu bölümleri ile izleyenlerden beğeni toplayan yapımın son bölümünde çarpıcı gelişmeler ekrana geldi. Derin ve Asya arasında büyük yüzleşmenin yaşandığı son bölüm izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Derin’in ardından Asya’nın da ortadan kaybolması herkesi şok eder. Asya’nın kaçırılması başta Volkan olmak üzere herkesi korkuturken, Gönül ise aldığı yeni bir haber ile sarsılır. Bu esnada soruşturmada yeni gelişmeler kaydedilir. Asya ve Derin’in bulunması için farklı ipuçları ortaya çıkmaya başlar. Ancak Volkan’ın işi polislere bırakmaya niyeti yoktur ve ipleri yeniden eline almaya karar verir. Bu sırada Asya’yı karşısında bulan Derin ise büyük bir şok yaşar. Bu karşılaşma iki kadın için aynı zamanda yüzleşme şansı olur. Bu yüzleşme Derin için ise bir kurtuluş şansıdır.

Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Uzun zaman sonra bulunan Derin’in Asya’yı suçlaması ise dikkat çekti. Fragmanı ile merak uyandıran yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

# sadakatsiz son bölüm izle youtube, sadakatsiz canlı izle, sadakatsiz haberleri, sadakatsiz canlı yayın izle, sadakatsiz, sadakatsiz izle, Sadakatsiz Son Bölüm İzle, sadakatsiz kesintisiz youtube izle, sadakatsiz youtube, sadakatsiz hangi kanalda, sadakatsiz kesintisiz son bölüm, sadakatsiz 5 Mayıs 2021, sadakatsiz kesintisiz izle, sadakatsiz canlı, sadakatsiz kesintisiz tam izle

05 May 2021 - 14:09 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Sefirin Kızı 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Sefirin Kızı 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 142. Bölüm Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 142. Bölüm Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baraj Dizisi 38. Bölüm Full İzle FOX TV! 4 Mayıs Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 38. Bölüm Full İzle FOX TV! 4 Mayıs Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Sefirin Kızı 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sefirin Kızı Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Sefirin Kızı 51. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 142. Bölüm Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 142. Bölüm Tek Parça İzle! 4 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baraj Dizisi 38. Bölüm Full İzle FOX TV! 4 Mayıs Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Baraj Dizisi 38. Bölüm Full İzle FOX TV! 4 Mayıs Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 24. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sefirin Kızı Dizisi Masumlar Apartmanı Bitirdi! Bu Sonuçlar Masumlar Apartmanı Dizisini Final Yaptırır! Milyonlar Şok İçerisinde Neler Oluyor? mask
Sefirin Kızı Dizisi Masumlar Apartmanı Bitirdi! Bu Sonuçlar Masumlar Apartmanı Dizisini Final Yaptırır! Milyonlar Şok İçerisinde Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı Dizisine O Detay Seyirciyi Sinir Etti! Dizi Değil, Yarışma İzleniyor Hissi Çileden Çıkarttı! Esat ve Gülben Öpüşürken... mask
Masumlar Apartmanı Dizisine O Detay Seyirciyi Sinir Etti! Dizi Değil, Yarışma İzleniyor Hissi Çileden Çıkarttı! Esat ve Gülben Öpüşürken...
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 23. Bölüm Full İzle! 4 Mayıs 2021 Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Baraj Dizisinde Tarık Ve Nazım'a Acı Veda! Final Bölümüne Sayılı Günler Kalmışken O Detay Milyonları Şaşkına Çevirdi! Biri Mezara Biri Cezaevine... mask
Baraj Dizisinde Tarık Ve Nazım'a Acı Veda! Final Bölümüne Sayılı Günler Kalmışken O Detay Milyonları Şaşkına Çevirdi! Biri Mezara Biri Cezaevine...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 42. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 64. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 57. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL