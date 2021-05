Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 28. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz her hafta heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana çekiyor. İlk bölümü ile büyük yankı uyandıran yapım Türkiye’nin en iyi uyarlama dizileri arasında gösteriliyor. Her bölümü ile sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Aldatılan bir kadının intikam için başladığı hikayesinin anlatıldığı yapımda gerilim ve heyecan dolu sahneler ekrana geliyor. Her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Sadakatsiz Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz geçen hafta 28. bölümü ile ekrana geldi. Gerilim dolu bölümleri ile izleyenlerden beğeni toplayan yapımın son bölümünde çarpıcı gelişmeler ekrana geldi. Derin ve Asya arasında büyük yüzleşmenin yaşandığı son bölüm izleyenleri yine ekrana kilitledi.

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Derin’in ardından Asya’nın da ortadan kaybolması herkesi şok eder. Asya’nın kaçırılması başta Volkan olmak üzere herkesi korkuturken, Gönül ise aldığı yeni bir haber ile sarsılır. Bu esnada soruşturmada yeni gelişmeler kaydedilir. Asya ve Derin’in bulunması için farklı ipuçları ortaya çıkmaya başlar. Ancak Volkan’ın işi polislere bırakmaya niyeti yoktur ve ipleri yeniden eline almaya karar verir. Bu sırada Asya’yı karşısında bulan Derin ise büyük bir şok yaşar. Bu karşılaşma iki kadın için aynı zamanda yüzleşme şansı olur. Bu yüzleşme Derin için ise bir kurtuluş şansıdır.

Sadakatsiz Dizisi 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen yapımın yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Uzun zaman sonra bulunan Derin’in Asya’yı suçlaması ise dikkat çekti. Fragmanı ile merak uyandıran yapım yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.