Acemi Anneler 143. Bölüm Tek Parça İzle! 5 Mayıs 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Acemi Anneler 143. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Acemi Anneler dizisi heyecan ve macera dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımda yakın arkadaş olan 4 kadının dayanışmaları anlatılıyor. Dizi hafta içi hergün saat 15.45’te ekrana geliyor.

Acemi Anneler Dizisi 142. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı dizisi Acemi Anneler dün 142. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Jasmin ve Cenk ayrılığı üzerine yıkım yaşayan Orhan, yaşananlar öğrendikten sonra herkese küser. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Acemi Anneler dizisinin dün ekrana gelen son bölümde Orhan Jasmin ve Cenk ayrılığı karşısında çok üzülür. Bunun üzerine Aysun’un oyunları sayesinde Hayat ve Cenk’i de bir arada görür. Bu manzara karşısında ikisi arasında bir şeyler olduğunu düşünmeye başlar. Olayları başından beri herkesin bildiğini öğrenince ise çok öfkelenir. Abisinin emaneti olan yeğenini koruyamadığına inanmaya başlar. Gerçekleri ondan sakladıkları için de herkese küser. Orhan’ın gerçekleri öğrenmesi üzerine Jasmin amcasının bu ayrılığa izin vermeyeceğini düşünür. Ama işler istediği gibi gitmez. Orhan Jasmin’e bir daha Cenk ile görüşmemesini ve bu aşkı unutmasını söyler. Beklemediği bu tepki karşısında şok olan Jasmin için tüm yollar kapanmıştır. Bu sırada Seda ise abisi Sedat’ın kendisi ile ilgili planları ile uğraşmaya başlar. Abisinin kendisini memlekete götürüp evlendirmek istemesi üzerine bu durumdan kurtulmak için bir yalan söyler. Sedat Rıza ve Seda’nın nişanlı olduğuna inanmak zorunda kalır.

Acemi Anneler Dizisi 143. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Acemi Anneler dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merak edildi. Dizinin 143. bölüm fragmanında Orhan’ın tüm arkadaşlarına mesafe koyduğu görüldü. Rıza Sedat ile ne yapacağını düşünürken, Cenk ise her şeye rağmen Hayat’a ulaşmanın yollarını arar. Acemi Anneler dizisi hafta içi hergün saat 15.45’te TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.