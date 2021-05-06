Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 187. Bölüm Full İzle! 6 Mayıs 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 6 Mayıs 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında birbirinden çarpıcı gündemler ekrana geliyor. Bugüne kadar konuşulmayanların konuşulduğu, gizli kalmış suçların ortaya çıktığı programda suçlular ve mağdurlar arasında yüzleşmeler yaşanıyor. Birbirinden ilginç olayların ekrana geldiği yapım hafta içi hergün saat 15.15’te Show TV ekranlarında izleyenleri ile buluşuyor.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 5 Mayısta Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme dün çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bölümü ile ekrana geldi. Programın son bölümünde kayıp ve taciz olayları ekrana damgasını vurdu. Çarpıcı gündem ve gelişmelerin ekrana geldiği son bölüm yine merakla takip edildi.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının dün ekrana gelen bölümünde uzun süredir kendisinden haber alınamayan Musa Çiftçi konuşulmaya devam edildi. Musa Çiftçi’nin şüpheli kaybı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Musa Çiftçi’nin komşusu olan Necmiye hanımın polis ifadelerinin ortaya çıkması ile ortalık karıştı. Vazgeçme programında Musa Çiftçi ile ilgili olmadığını açıklayan Necmiye hanımın polise ise farklı ifade verdiği anlaşıldı. Necmiye hanım ifadelerinin tutmamasından dolayı yeniden şüpheli konumuna düştü. Vazgeçme programının diğer gündemi ise Zeynep hanımı yaşadığı taciz olayı oldu. Olayın yaşanmasından aylar sonra şikayette bulunan Zeynep hanım bunun nedeninin kayınvalidesi olduğunu açıkladı. Kayınvalidesinden çekindiği için uzun zaman sonra şikayette bulunduğunu anlatan Necmiye hanım, verdiği son kararı açıkladı. Bir sığınma evine gitmeye karar verdiğini açıklayan Zeynep hanım, sonrasında iş bulacağını ve çocukları ile yeni bir hayata başlamak istediğini anlattı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Programı 6 Mayıs Gündemleri Neler Olacak?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında dün yaşananların ardından yeni bölüm gündemleri merak konusu oldu. Programın yeni bölümünde kayıp Musa Çiftçi ile ilgili gelişmeler ekrana gelecek. Yeni olayların da ele alınacağı program bugün saat 15.15’te Show TV ekranlarında yayınlanacak.