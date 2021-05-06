Doya Doya Moda All Star 6 Mayıs 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 39. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda All Star 39. Bölüm 6 Mayıs 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının sevilen moda programı Doya Doya Moda, rekabet ve heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk sezonundan bu yana ilgi ile takip edilen yapımda eğlence dolu dakikalar yaşanıyor. Moda konusunda birbirinden iddialı yarışmacıları kıyasıya rekabet ettiği yarışmada her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli dakikalar yaşadığı hem de moda konusunda bilgi sahibi olduğu program hafta içi hergün saat 13.00’da TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Doya Doya Moda programının jüri üyesi koltuğunda Seray Sever, Umut Eker, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez oturuyor. Moda dünyasının deneyimli isimleri yarışmacıların tarzlarını ve kombinlerini değerlendiriyor. Büyük beden 7 kadının kıyasıya rekabet ettiği yarışmada haftanın hergünü farklı bir konsept için hazırlıklar yapılıyor. Günün konseptine uygun ve en tarz kıyafetleri ile podyumda yer alan yarışmacılar hem tarzlarını kanıtlamak hem de ödüllerin sahibi olmak için mücadele ediyor. Haftanın birincisi olan yarışmacı tasarım takıların sahibi oluyor.

Doya Doya Moda Programı 5 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yapımları arasında yer alan Doya Doya Moda programı dün yine heyecan dolu bölümü ile ekrana geldi. Birçok yarışmacının jüriden tam puan almayı başardığı son bölümde kahkaha dolu anlar yaşandı. Program dün ekrana gelen bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Doya Doya Moda yarışmasının dün ekrana gelen bölümünde 4 yarışmacı jüriden tam puan alarak, günün birinciliğini paylaştı. Su, Birben, Betül ve Yaren tam puan alırken, Emel ve Özde ise 19 puan ile ikinciliği paylaştı.

Doya Doya Moda Programı 6 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programının 6 mayıs puan durumu ve günün birincisi olan isim henüz belli olmadı. İlgi ile takip edilen yarışma programı merakla beklenen yeni bölümü ile bugün saat 13.00’da TV8 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.