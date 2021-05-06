Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2021 Günü Kim Birinci Oldu? 699. Bölüm Çeyrek Altını Kim Kazandı Puan Durumu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2021 Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programı eğlence ve rekabet dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana izleyenlerinden büyük beğeni toplayan programda her bölüm kahkaha dolu anlar yaşanıyor. Birbirinden renkli isimlerin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada günün ve haftanın birincisi olan isim merakla bekleniyor. İzleyenlerin hem keyifli vakit geçirdiği hem de lezzetli yemek tarifleri öğrendiği program hafta içi hergün saat 13.00’da ekrana geliyor.

Seda Sayan’ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 4 gelin ve kaynana takım halinde mücadele ediyor. Gelinlerin mutfaktaki yeteneklerini sergilediği yarışmada kaynanalar ise Seda Sayan ile beraber jüri üyesi oluyor. Gelinler günün yemeğini kısıtlı zamanda en iyi şekilde yapmaya çalışırken kaynanalar ise kendi gelinlerinin tabağını bulmaya ve en yüksek puanlar vermeye çalışıyor. Ekranların en çok altın dağıtan programında günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi olan yarışmacı ise 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta Programı 5 Mayıs Puan Durumu Nasıl, Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen yarışması Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta dün yine eğlence dolu bölümü ile ekrana geldi. Gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 5 mayıs günü birinci olan ve çeyrek altını kazanan isim izleyenler tarafından merak ediliyor.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programının dün ekrana gelen bölümünde 22 puan alan Seda günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. Gönül 19 puan ile 2. ve Esra 14 puan ile 3. oldu. Kardelen ise 4 puan ile yine son sırada yer aldı.

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 6 Mayıs Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta programında 6 mayıs puan durumu henüz belli değil. Program bugün saat 13.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.